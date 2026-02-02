艾卡拉茲首稱霸澳網 史上最年輕生涯全滿貫

澳網男單決賽，38歲的塞爾維亞球星喬科維奇（Novak Djokovic）對決22歲的西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），雙方激戰四盤、3小時2分鐘，艾卡拉茲終結了喬科維奇在澳網男單決賽10勝0敗的完美紀錄，首度稱霸澳網，寫下史上「全滿貫」最年輕紀錄。

最年輕全滿貫 艾卡拉茲五度戰澳網終奪冠

「小蠻牛」艾卡拉茲在美網、溫網、法網都稱霸大滿貫，如今五度征戰澳網，首度奪下金盃，以22歲又272天達成生涯「全滿貫」，寫下史上最年輕紀錄，艾卡拉茲感動表示，你們一直督促我做正確的事，我真的非常感謝場邊的每一個人，這座獎盃永遠屬於你們。

事實上，這場決賽也寫下另一項紀錄，喬科維奇和艾卡拉茲相差將近16歲，兩人的交鋒也成為澳網史上年齡差距最大的對決。喬科維奇賽後表示，「我必須非常坦誠地說，我沒想到自己還能再次站在大滿貫的閉幕式上，所以我很感激你們在過去幾週推著我前進。」

紀錄告終！ 喬科維奇澳網決賽不敗神話破滅

喬科維奇在澳網決賽10連勝的紀錄被對手終結，生涯大滿貫冠軍數停留在24座，在閉幕式上，喬科維奇也感性提到，「天知道明天會發生什麼事，更不用說6個月或12個月後了，這是一段偉大的旅程，我愛你們」。

有網友解讀，喬科維奇這段感性告別，似乎在預告即將高掛球拍。

國際中心／綜合報導 責任編輯／網路中心

