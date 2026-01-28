艾司摩爾訂單滿手 2025第四季及全年營收雙創新高

艾司摩爾公布2025年全年及第四季營收數字。路透社



半導體微影設備大廠艾司摩爾（ASML）今日（1/28）公布2025年第四季與2025年全年財報。受惠於台積電、三星等客戶對先進製程的投資增加，艾司摩爾2025年業績再創新高，總營收達327億歐元；第四季營收亦創下97億歐元歷史新高。ASML執行長克里斯托夫・富凱指出，2026年將是ASML另一個業務成長年，主要受益於EUV技術業務的顯著成長及現有客戶群業務銷售成長。

ASML執行長克里斯托夫・富凱（Christophe Fouquet）表示，2025年業績再創新高，總銷售淨額達327億歐元，毛利率為52.8%。2025年第四季表現強勁：總銷售淨額創下97億歐元的歷史新高，其中包括兩套 High NA 設備收入認列。第四季毛利率為 52.2%，符合預期。

克里斯托夫・富凱指出，過去這幾個月，許多客戶對中期市場情勢的評估明顯更加正面，主要是因為他們對 AI 相關需求的持續性有了更強的信心。這也體現在他們大幅提高的產能規劃，以及ASML創新高的訂單量。

他進一步表示，預計2026年將是 ASML 另一個業務成長年，這主要受益於 EUV 技術業務的顯著成長以及現有客戶群業務銷售成長。我們將持續擴大對人才和業務佈局投資，以支持 2026 年及未來成長。

ASML第四季營收為97億歐元，年增4.9%。淨利為28億歐元，年增5.4%，毛利率則為52.2%。至於最受業界關注的訂單數字，該公司指出，第四季度訂單金額為132億歐元，遠高於前季54億歐元；其中74億歐元為EUV訂單。截至2025年底，積壓訂單金額為388億歐元。

ASML同時公布2026年第一季指引，預估銷售淨額約82至89億歐元之間，毛利率預估約51%至53%。預估研發成本約為12億歐元，銷售與管理費用（SG&A）約為 3億歐元，且預計2026年總銷售淨額在340億到390億之間，毛利率約為51%到53%。

ASML 也宣布啟動新的股票回購計畫，自即日起生效，總金額上限為120億歐元，預計於2028年12月31日前執行完成。其中預計最多200萬股 將用於員工股票計畫，其餘回購股份將予以註銷。ASML 將透過精簡技術與IT組織架構，進一步強化對工程發展與創新的投入與聚焦。

ASML 計劃宣布2025年的股息總額為普通股每股 7.50歐元，較2024年增加17%。普通股每股1.60歐元的期中股息將於2026年02月18日發放。考慮到此次期中股息以及2025年支付的普通股每股1.60歐元的兩次期中股息，股東大會最終提議的股息為普通股每股2.70歐元。

艾司摩爾指出，半導體生態系統預期將於未來數年迎來顯著成長，ASML 亦具備良好條件以掌握此一正向發展趨勢。為因應未來機會，ASML 計畫透過精簡技術與資訊科技組織架構，強化公司在關鍵領域對工程發展與創新的專注。

