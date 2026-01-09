艾多美長期深耕公益行動以「分享」串聯社會能量、推動在地共好發展

全球直銷領導品牌艾多美（Atomy）將「分享」視為企業文化核心，持續關注偏鄉學童及校園需求。今年1月3日（六），艾多美於衛武營國家藝術文化中心舉辦第十屆Atomy Run公益路跑，並將報名費全數投入在地中小學。透過規劃大型公益活動，號召民眾一同參與，發揮企業正向影響力。另外也與地方政府合作，定期捐贈衛生用品，以實際行動回饋社會，推動在地共好發展。

圖/ 艾多美Atomy Run第十屆公益路跑

串聯社會能量 將資源投入偏鄉教育

第十屆Atomy Run公益路跑共吸引7,570人熱情參與，累計報名金額超過300萬元。相較於第一屆活動，本次除了參與人數近十倍的上升，報名金額更成長超過六倍。艾多美也將這份善款全數回饋至全台30所偏鄉學校，不僅涵蓋高雄山區及澎湖縣等多間離島中小學，本次更為去年受風災重創的花蓮光復國中提供協助。透過舉辦本場活動，艾多美集結會員與社會大眾的力量，即時看見在地需求，並將資源實際投入教育現場，展現企業與社會共同成長的美好願景。

關注「月經貧窮」 保障學生基本需求

除了教育資源的投入，艾多美亦長期關注校園中的各項生活需求。近年「月經貧窮」成為社會關注的重要議題，許多學生因家庭經濟因素，難以穩定取得基本生理用品，進而影響學習與生活品質。因此，艾多美2022年起便與高雄市教育局合作，響應「月保安康計畫」，每兩個月固定捐贈衛生用品至校園，2025年全年便捐贈超過3,000盒。期望透過穩定支持，協助減輕學生與家庭的生活負擔。

圖/ 艾多美響應「月保安康計畫」

落實企業責任 與社會並肩前行

艾多美創辦人暨董事長朴韓吉時隔兩年再度蒞臨台灣，並為第十屆台灣 Atomy Run 活動親自領跑。他表示，自艾多美創立以來，他始終將「愛人如己」這句話銘刻在心。Atomy Run除了疫情期間，10多年來不間斷地舉行，正是艾多美用行動實踐企業社會責任。如同馬拉松這項運動，一步一腳印地不停前進，此次公益路跑，也象徵著企業與夥伴們並肩同行，共同為正確的道路努力，一同堅持走向終點。

圖/ 艾多美創辦人暨董事長朴韓吉致詞

艾多美台灣區總經理崔倫赫則表示，今年是Atomy Run舉辦的第十年，艾多美始終相信，價值與成功不該只屬於少數人。此次公益路跑不僅是單一的活動，而是期望能讓關懷社會的精神，轉化為民眾日常生活中的一部分，讓善意持續延伸。

圖/ 艾多美台灣區總經理崔倫赫致詞

持續投入公益行動 朝企業與社會共好邁進

艾多美始終相信，企業價值不僅體現在營運成果，更來自對社會的長期關注與實際行動。未來，艾多美將持續以「分享文化」為核心，結合企業資源與會員力量，推動具延續性的公益計畫。與社會各界攜手合作，為教育、生活與社會環境帶來更多穩定且正向的改變，朝向企業與社會共好的目標穩健前行。