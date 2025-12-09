艾姐遭朱孝天嗆潑髒水「中國開唱還與五月天送花」網友不忍嘆：誰欺負誰

娛樂中心／綜合報導

朱孝天「被退出」F4風波持續延燒。他不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民合作的新歌〈恆星不忘 Forever Forever〉，即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也未見他的名字，引發各界好奇。今（8）日他首度公開回應，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水，讓事件再度升溫。

朱孝天近日指控自己遭到不實操作，對外界傳言感到相當無奈。然而，網路上也有另一股討論聲浪浮現。十一月十五日他現身廣東陽江開唱，當時目測約有兩千名觀眾，氣氛熱鬧，但多名網友分享現場照片，指出演出即將開始時場內仍出現一大片空位。

朱孝天指控相信音樂艾姐「潑髒水」，但之前他在中國辦演唱會時，艾姐與五月天還特地送花給他。（圖／翻攝自微博）

值得一提的是，該場演出當天，艾姐與五月天還特別送上花籃祝福，相關照片在事件爆發後被網友翻出。對照朱孝天的指控，不少網友留言表示：「忙碌了一天的艾姐打開手機，看到自己被潑這麼大一盆髒水根本會氣暈。」也有人認為雙方應說清楚講明白，不要讓多年情誼蒙上陰影，對此相信音樂針對朱孝天指控表示不予回應。

