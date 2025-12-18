艾康明集團涉掏空逃漏稅 林姓負責人等8人遭起訴

（中央社記者蘇木春台中18日電）中檢偵辦艾康明集團疑遭掏空及逃漏稅捐案，11月帶回負責人林男等人調查偵辦後，認定林男涉轉出新台幣3.2億元資金，並開立近2億元不實發票，16日依背信等罪將林男等8人起訴。

台灣台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，中檢日前接獲調查局桃園市調查處，報請指揮偵辦艾康明集團資產疑遭掏空及逃漏稅捐案，全案於今年11月18日執行搜索艾康明集團等關係企業營運處所，及負責人林男等人住所等15處，帶回林男與公司員工等10人到案偵辦。

全案經檢方複訊後，諭知林男以1200萬元交保，其餘9人則分別以150萬元至5萬元不等金額交保，並向台灣台中地方法院聲請查扣林男等人名下金融帳戶、不動產等價值2億108萬餘元財產獲准。

檢方查出，林男為艾康明集團旗下所屬多家公司實際負責人，因公司營業收入大幅增加，他為逃漏公司營利事業所得稅、營業稅等應納稅額，開立不實發票予其他公司抵稅。

檢方清查，艾康明集團旗下公司110年5月至114年7月間，陸續取得213張，金額計1億9777萬餘元（未稅）的不實發票。此外，林男於109年11月間至114年6月間，指示不知情的公司會計，陸續轉出3億2565萬餘元至林男控制的公司或家人名下帳戶，致5間公司受有財產上損害。

林男為避免前情東窗事發，於114年8月18日，在艾康明集團位於台中市西屯區的辦公處所，操作內部電腦刪除艾康明集團111年、112年度會計內帳電磁紀錄，致使財務報表發生不實結果。

案經檢方偵辦後，依據證人證詞、查扣證物，16日依刑法背信、偽造文書、違反稅捐稽徵法、商業會計法等罪嫌，將林男等8人起訴。（編輯：李淑華）1141218