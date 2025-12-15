艾怡良戲劇處女秀拼了！超兇上圍全露「尺度爆表」 塞假體捨不得拿掉

記者宋亭誼／台北報導

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》12月13日開播。其中，獻出戲劇處女秀的金曲歌后艾怡良登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜及PTT台劇版，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」

艾怡良（右）看似冷靜世故，面對郭子乾（左）卻瞬間變得像小白兔。（圖／六魚文創提供）

艾怡良回憶這次挑戰特效化妝，「我的角色上圍非常豐滿，跟現實中的艾怡良差很多，我們特地做了胸部假體，穿戴的時候花了不少時間，但效果真的很好，甚至一度捨不得拿掉，是一次很有趣的嘗試。」劇中艾怡良飾演的媽媽桑「Hana」，與郭子乾飾演的「游董」關係表面看似金錢交易，實則糾纏著愛與依賴。Hana抱著「小三扶正」的希望過活，情感既卑微又張狂。

艾怡良透露，自己在詮釋時，必須全然相信對方就是「不能失去的男友」，「導演常提醒我，他是我男朋友、我不能失去他。為了愛、為了未來，當快要失去他的時候，我是會抓狂的。」因此Hana在社交場合看似冷靜世故，面對游董卻瞬間變得像小白兔，充滿不安與恐懼。她也坦言，這樣的愛情觀與現實中的自己截然不同，「我不是Hana這樣的人，反而更覺得女生還是要獨立，不論是經濟、行為或思想，都要有支撐自己的力量。」

艾怡良被認為超適合角色「Hana」。（圖／記者趙于瑩攝影）

《整形過後》每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出。

