艾怡良戲劇首秀「上圍全露」！當小三為愛失控 憑信念演入魂：失去我會抓狂

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》12月13日開播，首播即在公視頻道寫下亮眼收視表現。其中獻出戲劇處女秀的金曲歌后艾怡良登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議。

《整形過後》艾怡良（右）飾演小三想扶正，為金主男友郭子乾（左）全身整形。（圖／六魚文創提供）

艾怡良回憶，這次挑戰特效化妝，「我的角色上圍非常豐滿，跟現實中的艾怡良差很多，我們特地做了胸部假體，穿戴的時候花了不少時間，但效果真的很好，甚至一度捨不得拿掉，是一次很有趣的嘗試。」劇中她與郭子乾飾演的「游董」關係表面看似金錢交易，實則糾纏著愛與依賴。Hana抱著「小三扶正」的希望過活，情感既卑微又張狂。艾怡良透露，自己在詮釋時，必須全然相信對方就是不能失去的男友，「導演常提醒我，他是我男朋友、我不能失去他。為了愛、為了未來，當快要失去他的時候，我是會抓狂的。」因此Hana在社交場合看似冷靜世故，面對游董卻瞬間變得像小白兔，充滿不安與恐懼。她也坦言，這樣的愛情觀與現實中的自己截然不同，「我不是Hana這樣的人，反而更覺得女生還是要獨立，不論是經濟、行為或思想，都要有支撐自己的力量。」

《整形過後》湯志偉（後）飾演王渝萱（前排左）父親，同時也是嚴密監控的經紀人。（圖／六魚文創提供）

另一條引發觀眾熱議的角色，則是湯志偉飾演的控制狂父親「Jacky哥」，讓女兒李霏（王渝萱飾）不惜毀容求放過。網友一度認為他是否嗓音出事，怎麼聲線啞啞的，湯志偉笑說看到網友對他角色的留言太有趣，「這是我第一次用這麼流氣、江湖味的方式演經紀人，還搭配沙啞嗓音，全都是導演林立書的設計，真的又好玩又有挑戰。」而林立書則透露因為湯志偉的聲音太有辨識度，找他來演反差極大的「老嘻哈、老混混型」經紀人，「我們把聲音的『崩壞』當成符號，去影射這個角色為了女兒犧牲自己，最後卻轉化成控制與期待。」導演也直言，Jacky哥始終深信自己是「為女兒好」，這份扭曲的愛，正是角色最殘酷也最真實的地方。

《整形過後》劉瑞琪（左）活到六旬突覺悟，諮詢温昇豪（右）做性別重置手術。（圖／六魚文創提供）

另一對劉瑞琪飾演的高中老師「永馨」與安心亞的母女對戲也令觀眾印象深刻。尤其首播安心亞就發現媽媽瞞著自己去諮詢性別重置手術，回到家直接發怒質問。劉瑞琪分享這場是她在劇中演技與情感上最具挑戰的一場戲，「在女兒步步追問下，永馨不能失去自己，又不能太強勢，必須非常堅定，但只要拿捏不好，母女其中一方就會變得不討喜。」談起首次與安心亞的合作，劉瑞琪也笑說原本以為對方是酷女孩，後來才發現她其實非常搞笑又細膩，甚至能讀懂她眼神裡傳達的每一個訊息，「她真的太優秀了，我愛她。」





