艾怡良挑戰大體戲！劉瑞琪為戲1個月瘦4公斤 胸部被切擺桌上：又驚又好真

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

影集《整形過後》首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍，最新一集播出也名列前茅，並坐穩Hami Video戲劇榜台劇冠軍，聲量持續看漲。《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是本週最衝擊人心的關鍵段落。

《整形過後》林育品「阿喜」（上）親自為艾怡良（下）沐浴，見胸前縫合疤痕情緒崩潰。（圖／六魚文創提供）

首次跨足戲劇的艾怡良在第3、4集中挑戰「大體戲」，在胸前畫上解剖後縫合的特效妝，親自躺上冰冷檯面，成為全劇最令人屏息的畫面之一。艾怡良形容，當戲中媽媽應采靈替她穿上襪子的那一刻，內心情緒翻湧，「好像回到小時候，變成那個需要被照顧、被愛的小孩。」雖然鏡頭裡無法有任何表情，但她內心極度波動，「一個女子經歷過愛情、也擁有過財富，最後卻還是躺平了。這次拍完，讓我更珍惜身邊的人給我的愛，因為不想等到最後一刻，才發現原來有這麼多人愛著你。」

廣告 廣告

《整形過後》劉瑞琪（右）坦白與曹蘭（左）曾是一對戀人。（圖／六魚文創提供）

金鐘影后劉瑞琪在《整形過後》中同樣付出極大身心代價。她透露，因為導演林立書希望角色「永馨」呈現更纖瘦的狀態，讓她在短短一個月內減了4公斤，「不吃甜食、不碰澱粉，沒有餓，但會瘋狂想吃白飯，想到懷疑人生，因為我真的太愛白米飯了！」而戲中永馨動完平胸手術後，必須穿著壓胸緊身背心，劉瑞琪笑說：「本來胸部就不大，又瘦了4公斤，穿原本準備的背心整個很空虛，只好請服裝換更小的尺寸才有壓力感。」她更直言意外發現「其實沒有胸部蠻好的，不用穿不舒服的女性內衣。」日前她在社群分享帥氣西裝照，觸及人數比以往她發文多十倍，帥炸網友，更都以為她真的去做平胸手術了！

而拍攝進手術房的當天，更出現讓她至今難忘的一幕，化妝間桌上就擺著兩片「被切除的胸部」道具，「我一走進去真的嚇一跳，好真喔！我的胸部被切除、擺在桌上，那一瞬間真的嚇死我，但同時又覺得非常有趣。」





更多FTNN新聞網報導

艾怡良戲劇首秀「上圍全露」！當小三為愛失控 憑信念演入魂：失去我會抓狂

趙震雄遭爆是少年犯後引退！李廷鎮曾一起合作電影 低調回應：沒聯繫了

小禎女兒出道首秀！坦言很緊張 送媽媽41歲生日禮物藏浪漫寓意

