艾怡良改當媽媽桑！夢多超無恥要求老婆「整鼻子、胸部、螞蟻腰」

【緯來新聞網】「金曲歌后」艾怡良則與林育品（阿喜）在新戲《整形過後》飾演酒店姊妹花，以「身體作為生財工具」的現實切入。該劇醫療顧問李進良指出，「整形醫師像是心理醫師、藝術家與企業家的結合。真正最難處理的往往不是手術風險，而是病患心裡的平衡，這是一般外科無法想像的挑戰」。

徐千京（左）被夢多要求整到完美體態。（圖／六魚文創提供）

《整形過後》是台灣首部整形外科醫療影集，釋出6支「人性議題篇」預告，聚焦6段真實又刺痛人心的故事。從「外貌焦慮」、「失智之愛」、「窒息關係」、「性別認同」到「身體自主」，每個角色的選擇都不只是為了變美，直面現代社會最真實的困境。



其中最具話題「男人都只愛大胸部嗎？」掀起討論，直接切入整形背後的情感不安與自我懷疑。曾因車禍毀容的徐千京，在《整形過後》與夢多配對，詮釋感情關係中的「外貌焦慮」。劇中夢多因渴望外界認同，竟要求飾演另一半的徐千京「鼻子、胸部、螞蟻腰一次做齊」，逼得她決心狠狠畫下界線：「現在我想整回我自己！」

艾怡良飾演的酒店媽媽桑。（圖／六魚文創提供）

最讓人淚流的是，劇中「瓊瑤女神」趙永馨因失智忘記了丈夫童毅軍，為喚回失智太太的心動記憶，他當面向整外神醫温昇豪提出想要「整回18歲」，這段「失智之愛」篇章是全劇最溫柔也最催淚的案例之一，也讓温昇豪印象深刻：「這是整部劇唯一一個沒有動手術的個案，卻因為那份真摯的愛，讓整個醫護團隊都動員起來想辦法幫他。」他很有感觸，有時候真正喚回記憶的不是外貌，「而是心裡那一瞬間初戀般的悸動」。

趙永馨（左）失智，讓深情童毅軍欲整回18歲模樣喚回愛情。（圖／六魚文創提供）

王渝萱在影集是裡光鮮亮麗流行天后，卻被父親湯志偉全面操控，想選擇用「自毀容貌」的方式割裂父女關係枷鎖，直到被温昇豪點破「那是妳的臉，妳自己決定」，才徹底醒悟。劉瑞琪則突破演出，詮釋晚年冒險完成性別重置的母親，「我已經痛苦一輩子了，最後這點痛沒什麼」，呈現高齡跨性別者的生命現實。



BL劇《某某》曾向鎮飾演先天唇顎裂患者，面對社會歧視、霸凌與自卑，他的角色揭開另一種傷口，「真正痛的不是臉上的疤，而是他人的眼光」。《整形過後》由六魚文創出品、温昇豪監製、導演林立書執導，將於12月13日起每周六晚間9點在公視首播；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出。

