艾怡良為抓前輩下體失眠 郭子乾被歌后摸開心極了「她怕觸蕉」

【緯來新聞網】温昇豪監製影集《整形過後》即將上檔，今（9日）全員到齊出席記者會，金曲歌后艾怡良第一次拍戲就大解放，和阿喜飾演酒店姐妹花，還伸手抓郭子乾的小鳥，他們有做心理準備、試抓過，郭子乾開心表示被歌后摸：「她怕觸蕉。」此外，艾怡良對當演員以及歌手的心得有些許不同，不過誓言之後一定會將今年取消的演唱會開回來，更分享聲音已經越來越好了。

阿喜（左）和艾怡良（右邊（圖／娛樂中心攝）

艾怡良在劇中為了愛美不怕痛，有場見金主郭子乾的戲碼，貼上去撒嬌外，還直接把對方皮帶抽掉、解開褲頭，整隻手伸進褲子裡「捉鳥」。為了這場戲，艾怡良前一天緊張到睡不著，温昇豪幽默問：「妳是怕摸不到，還是怕一進去就摸到？」郭子乾一語雙關，開黃腔：「他怕觸蕉。」阿喜發揮綜藝魂，邊說邊表演：「她怕精神抖手（擻）。」

安心亞（左起）、温昇豪、張榕容有愛恨情仇。（圖／娛樂中心攝）

安心亞格外羨慕張榕容在戲中的桃花運，搞笑感嘆自己只有一個桃花，張榕容還補槍「而且是爛桃花」。她們都和温昇豪有一段情，但張榕容厲害的是，與李廷鎮、陳邦鋆、洪暐哲也都有點糾纏。若現實中要選一位，張榕容全都要，不過大誇洪暐哲，「他真的太可愛、太美好了，像我弟弟一樣，希望他少走彎路，跟他相處完全不用演戲」。

潘儀君很有氣質。（圖／娛樂中心攝）

潘儀君談及戲裡支持眾人穩定力量院長的角色，「雖然會嚴格要求大家，但總是默默觀察、適時給予安慰。面對危機時，也不會讓情緒影響整個團隊的氛圍」。她透露最喜歡與劇中醫師弟弟鄒承恩的對手戲，鄒承恩分享：「這是我第一次和儀君姐合作，發現我們性格其實很像，謹慎又隨和。她把角色的知性魅力拿捏得剛剛好。」他強調自己的角色不是叛逆，「只是想證明自己。」

鄒承恩拍完很有心得。（圖／娛樂中心攝）

胡瑋杰飾演麻醉科醫師，拍攝時有麻醉師手把手教學，「這部戲我感覺沒有在演，現場的護理團隊還以為我是同行。」他也提到，很開心可以跟很棒的的演員們合作。陳邦鋆飾演張榕容的前男友，透露一開演就要很恩愛，「但榕容會問我『可以摸你大腿嗎』？開拍之後還會說『我要跨上去囉』」，讓他要嚇死了。《整形過後》13日起晚間9點在公視首播；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video上架。

《整形過後》全員到齊。（圖／娛樂中心攝）

