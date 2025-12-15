艾怡良為求小三扶正狂《整形》 假體奶戴到爽歪歪不想摘

【緯來新聞網】艾怡良戲劇處女秀獻給《整形過後》，一登場就以「上圍全露」，畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足。回憶這次挑戰特效化妝，她說：「我的角色上圍非常豐滿，跟現實中的艾怡良差很多，我們特地做了胸部假體，穿戴的時候花了不少時間，但效果真的很好，甚至一度捨不得拿掉，是一次很有趣的嘗試。」

艾怡良（右）想小三扶正，為金主男友郭子乾全身整形。（圖／六魚文創提供）

艾怡良在劇中飾演媽媽桑「Hana」，與郭子乾飾演的「游董」關係表面看似金錢交易，實則糾纏著愛與依賴，因為她抱著「小三扶正」的希望過活，情感既卑微又張狂。艾怡良透露，自己在詮釋時，必須全然相信對方就是「不能失去的男友」，分享：「導演常提醒我，他是我男朋友、我不能失去他。為了愛、為了未來，當快要失去他的時候，我是會抓狂的。」



這樣的愛情觀，與現實中的她截然不同，「我不是Hana這樣的人，反而更覺得女生還是要獨立，不論是經濟、行為或思想，都要有支撐自己的力量」。

湯志偉聲音沙啞演出引起網友討論。（圖／六魚文創提供）

另一條引發觀眾熱議的角色，是湯志偉飾演的控制狂父親「Jacky哥」，讓女兒「李霏」王渝萱不惜毀容求放過。網友一度認為他是否嗓音出事，怎麼聲線啞啞的？湯志偉笑說，看到網友對他角色的留言太有趣，「這是我第一次用這麼流氣、江湖味的方式演經紀人，還搭配沙啞嗓音，全都是導演林立書的設計，真的又好玩又有挑戰」。



林立書則透露因為湯志偉的聲音太有辨識度，找他來演反差極大的「老嘻哈、老混混型」經紀人，打算從造型、肢體到聲音全面翻轉，「我們把聲音的『崩壞』當成符號，去影射這個角色為了女兒犧牲自己，最後卻轉化成控制與期待」。《整形過後》每周六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集。

