艾怡良盛讚天生歌手！柏克利女星休學返台 遇「重大失誤」陷低潮

記者徐珮華／台北報導

歌唱選秀節目《大學聲》選手品怡推出首張全創作專輯《Pink Hour》，收錄7首比賽時的創作，以及由曾入圍金曲獎的Everydaze操刀〈I’ll Love You Anyway〉。曾被艾怡良讚美「天生就是要當歌手」的她，專輯時序從傍晚6點15分日落開始，經歷漫漫長夜的自我對話，到黎明時分重拾繽紛色彩，期盼聽眾從中獲得溫暖力量，找到屬於自己的喘息空間。

品怡推出新專輯《Pink Hour》。（圖／大學聲提供）

品怡憑藉對音樂的熱愛與天賦，遠赴美國柏克利音樂學院拓展音樂視野，求學期間面臨學業與事業的選擇難題，最後果斷把握機會直面挑戰音樂市場，參加音樂選秀節目《大學聲》。參賽過程遇上困難，在非常重視的舞台上失誤，雖然獲得評審老師給的機會，卻也在網路上引發不小紛爭，一度備受打擊，陷入自我懷疑。

專輯聽歌會上，品怡以吉他自彈自唱當初出現重大失誤的〈迷路〉開場，隨後娓娓道來每首歌的故事。其中〈Breathe in〉是當初經歷低潮，把自己關在家中足不出戶，最後由好友鄒序以創作為餌助她走出陰霾、重拾自信的歌曲，專輯版本也找來鄒序和音添色。

品怡道出每首作品背後故事。（圖／大學聲提供）

《Pink Hour》收錄品怡以自身故事出發的作品，她羞認被問到歌曲故事時，經常感到赤裸，「我覺得我是個比較隨性的人，碰到就盡量『真實』回應，不要想太多。」專輯宣傳照由「MV教父」林炳存操刀，他盛讚她是「顏值才華兼具的新生代女歌手」；造型則邀請身兼歌手、廣播主持人與服裝品牌主理人的魏如昀統籌，在音樂和視覺之間，找到相互輝映的頻率。

