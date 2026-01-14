艾怡良聲帶受傷恢復狀況曝 感情空白計畫出新書

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后艾怡良去年因為聲帶受傷，忍痛取消已申請到的小巨蛋檔期，但現在恢復狀況良好，新的一年也會有新的巡演計畫，不僅如此，艾怡良今年也有出書計畫，將心情隨筆化為特別的文字，在寫歌之外也能發表文字創作。

艾怡良曾經演過電影《我沒有談的那場戀愛》，還入圍金馬獎最佳新演員，近期則演出戲劇《整形過後》，扮演媽媽桑，不少網友看好她有機會入圍金鐘獎女配角，不過她對演戲拿獎期待滿佛系的，但確實因為這次演出，近期多了很多戲劇邀約，她也想多嘗試各種角色。

之前艾怡良聲帶受傷，現在恢復不錯，她也有找老師上課，把唱歌的頻率練回來，經紀人透露，她沒有放棄唱上小巨蛋計畫，但如果申請不到檔期，沒有小巨蛋也會唱其他場地，歌迷可以期待。

至於艾怡良的感情狀況，經紀人笑說：「感情很空白！」但她也沒放棄交朋友，還是維持生活態度，也不排斥朋友介紹對象，認識新朋友。艾怡良也會運動、做重訓，希望增加肌肉，覺得這樣到台上表演可以有比較多「武器」使用。

