艾怡良要隆乳狂喊「我要又大又挺又尖」 律師揭百年前「天乳運動」

金曲歌后艾怡良（右）在《整形過後》隆胸，要求醫師幫她做成「又大又挺又尖」！六魚文創提供

金曲歌后艾怡良在《整形過後》中挑戰外放嫵媚的媽媽桑Hana角色，為了討好金主（郭子乾飾）不斷進出醫美診所，深信「越大越好」。她在戲中對温昇豪飾演的整外神醫江浩宇不斷要求：「漂亮還有更漂亮的，我要又大又挺又尖！」也意外引出一場跨越百年的「審美對話」。

艾怡良坦言自己並不會因為別人的看法而決定改變外貌，但角色的執念深刻又犀利：「她覺得胸部大小，關係到她值不值得被看見、被選擇。Hana是非常依賴伴侶的人，為了滿足男友的期待，她願意對自己的身體一次次動刀。她其實是一個很自卑、又迫切需要被愛的女人，也因此一步步走向悲劇，這真的讓人覺得很可惜。」

百年前女性裸體抗議束胸是「毒蛇」 律師KOL：百年審美像鐘擺

近日「雷丘律師就決定是你了」在社群分享「百年巨乳史」，驚爆早在1927年的三八婦女節，武漢街頭就曾發生震撼史冊的「天乳運動」，多名女子以裸體抗議束胸，怒喊：「束胸是一條毒蛇！」此段歷史曝光後，網友直呼：「原來女性為身體自由奮鬥，已經一百年了！」

雷丘律師指出，清末民初流行「束胸」追求平坦，現代則強調立體甚至求助醫美隆乳，表面看似兩個極端，實則反映的是相同的社會期待：「百年審美像鐘擺，小到大、扁到挺，只是換了一種方式要求女性迎合。」

《整形過後》艾怡良（前）大膽示愛郭子乾（後），想用人工改造吸引金主男友的注意。六魚文創提供

《整形過後》揭露變好看的深層代價 温昇豪：大家要問「這是我要的嗎？」

《整形過後》劇中Hana的故事也讓觀眾再度意識到，百年前女性為端莊而把胸部勒小；百年後有人為迎合審美而把胸部做大，時代不同，但壓力形式始終相似。

對於影集是否替觀眾下了審美結論？温昇豪回應：「《整形過後》不是要告訴大家『應該怎麼做』，而是希望大家都能問自己一句『這個改變，是我想要的，還是時代替我決定的？』」



