艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了

艾怡良（右）飾演小三想扶正，為金主男友郭子乾全身整形。（六魚文創提供）

金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」

艾怡良回憶這次挑戰特效化妝，「我的角色上圍非常豐滿，跟現實中的艾怡良差很多，我們特地做了胸部假體，穿戴的時候花了不少時間，但效果真的很好，甚至一度捨不得拿掉，是一次很有趣的嘗試。」

《整形過後》王渝萱飾演的流行天后李霏，不惜毀容求放過。（六魚文創提供）

劇中艾怡良飾演的媽媽桑「Hana」，與郭子乾飾演的「游董」關係表面看似金錢交易，實則糾纏著愛與依賴。Hana抱著「小三扶正」的希望過活，情感既卑微又張狂。艾怡良透露，自己在詮釋時，必須全然相信對方就是「不能失去的男友」，「導演常提醒我，他是我男朋友、我不能失去他。為了愛、為了未來，當快要失去他的時候，我是會抓狂的。」因此Hana在社交場合看似冷靜世故，面對游董卻瞬間變得像小白兔，充滿不安與恐懼。她也坦言，這樣的愛情觀與現實中的自己截然不同，「我不是Hana這樣的人，反而更覺得女生還是要獨立，不論是經濟、行為或思想，都要有支撐自己的力量。」

劉瑞琪（左）活到六旬突覺悟，諮詢温昇豪（右）做性別重置手術。（六魚文創提供）

另一條引發觀眾熱議的角色，則是湯志偉飾演的控制狂父親「Jacky哥」，讓女兒李霏（王渝萱 飾）不惜毀容求放過。網友一度認為他是否嗓音出事，怎麼聲線啞啞的？湯志偉笑說看到網友對他角色的留言太有趣，「這是我第一次用這麼流氣、江湖味的方式演經紀人，還搭配沙啞嗓音，全都是導演林立書的設計，真的又好玩又有挑戰。」

而林立書則透露因為湯志偉的聲音太有辨識度，找他來演反差極大的「老嘻哈、老混混型」經紀人，打算從造型、肢體到聲音全面翻轉，「我們把聲音的『崩壞』當成符號，去影射這個角色為了女兒犧牲自己，最後卻轉化成控制與期待。」導演也直言，Jacky哥始終深信自己是「為女兒好」，這份扭曲的愛，正是角色最殘酷也最真實的地方。

不僅有湯志偉與王渝萱的父女情感糾結，另一對劉瑞琪飾演的高中老師「永馨」與安心亞的母女對戲也令觀眾印象深刻。尤其首播安心亞就發現媽媽瞞著自己去諮詢性別重置手術，回到家直接發怒質問。金鐘影后劉瑞琪分享這場是她在劇中演技與情感上最具挑戰的一場戲，「在女兒步步追問下，永馨不能失去自己，又不能太強勢，必須非常堅定，但只要拿捏不好，母女其中一方就會變得不討喜。」她感性表示，這類對手戲極度仰賴演員之間的回應，「幸好心亞完全接招，我們才能把那種緊張、壓抑卻又深愛彼此的母女關係完整呈現。」

談起首次與安心亞的合作，劉瑞琪也笑說原本以為對方是「酷女孩」，後來才發現她其實非常搞笑又細膩，甚至能讀懂她眼神裡傳達的每一個訊息，「她真的太優秀了，我愛她。」

《整形過後》13日每周六公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視＋、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出。

