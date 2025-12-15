艾怡良《整形過後》上圍全露 不捨假胸
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場諮詢隆乳時，直接以「上圍全露」畫面震撼觀眾，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，引起PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」
艾怡良回憶這次挑戰特效化妝，「我的角色上圍非常豐滿，跟現實中差很多，我們特地做了胸部假體，穿戴的時候花了不少時間，但效果真的很好，甚至一度捨不得拿掉，是一次很有趣的嘗試。」
她劇中飾演媽媽桑「Hana」，跟「金主男友」郭子乾的關係看似金錢交易，實則糾纏著愛與依賴，角色抱著「小三扶正」希望過活，情感既卑微又張狂。艾怡良透露，自己在詮釋時，必須全然相信對方就是「不能失去的男友」，「導演常提醒我，他是我男朋友、我不能失去他。為了愛、為了未來，當快要失去他的時候，我是會抓狂的。」
