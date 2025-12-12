艾怡良《整形過後》演活媽媽桑！為討好金主隆乳求「越大越好」
金曲歌后艾怡良在《整形過後》挑戰外放嫵媚的媽媽桑Hana，為了討好金主（郭子乾 飾）不斷進出醫美診所，深信「越大越好」，對温昇豪飾演的整外神醫江浩宇露胸不斷要求，「漂亮還有更漂亮的，我要又大又挺又尖！」角色個性鮮明。
艾怡良成為全劇最具代表性的角色之一。她坦言自己是不會因為別人的看法而決定改變外貌，但角色的執念深刻又犀利：「她覺得胸部大小，關係到她值不值得被看見、被選擇。Hana是非常依賴伴侶的人，為了滿足男友的期待，她願意對自己的身體一次次動刀。她其實是一個很自卑、又迫切需要被愛的女人，也因此一步步走向悲劇，這真的讓人覺得很可惜。」
近日律師KOL「雷丘律師就決定是你了」在社群分享「百年巨乳史」，驚爆其實早在1927年的三八婦女節，武漢街頭就曾發生震撼史冊的「天乳運動」，多名女子以裸體抗議束胸，怒喊：「束胸是一條毒蛇。」此段歷史曝光後，網友直呼：「原來女性為身體自由奮鬥，已經一百年了。」
雷丘律師指出，清末民初流行「束胸」追求平坦，現代則強調立體甚至求助醫美隆乳，表面看似兩個極端，實則反映的是相同的社會期待：「百年審美像鐘擺，小到大、扁到挺，只是換了一種方式要求女性迎合。」而這份觀察，也恰好與《整形過後》的劇情主軸自然呼應。
《整形過後》在13日晚間9點公視首播，連播2集；晚間11點在公視＋、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出。
★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！
其他人也在看
瑞士選美小姐遭丈夫分屍「丟攪拌機打成泥」 全程邊看影片冷血犯案
瑞士驚傳駭人殺妻案，一名38歲前選美小姐、知名模特兒克莉絲蒂娜（Kristina Joksimovic）遭丈夫勒斃後，先遭分屍，再被放入工業攪拌機絞碎「打成泥」，並加入化學藥劑溶解毀屍，遺體慘不忍睹。10日巴塞爾鄉村半州（Basel-Landschaft）檢察官宣布完成調查，該案再度引起關注，不過實際審判日期仍未定。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 4
70kg→52kg逆天變身！MEI居然被老公叫妹仔？零復胖秘訣震撼公開！
最近 MEI 邱馨葦現身《女人我最大》節目花絮超爆笑！她說自己錄影那天穿得超減齡，結果出門前被老公阿弟吐槽一句：「今天怎麼穿得這麼像妹仔？」害她哭笑不得，又想想拿槍掃射他了。影片一出網友狂刷留言：「這女人我最大 ・ 13 小時前 ・ 10
世上沒好老公？酒店公關揭殘忍真相 男客全中1特徵
世上沒好老公？酒店公關揭殘忍真相 男客全中1特徵EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 7
10部10週年陸劇推薦！《琅琊榜》《花千骨》經典神作，這部黑馬爆笑出圈
10部10週年陸劇推薦！《琅琊榜》《花千骨》經典神作，這部黑馬爆笑出圈造咖 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
王祖藍香港大火痛失友人「等來冰冷遺體」 眼角泛淚盼：安息
香港大埔宏福苑11月26日發生五級大火，造成上百人罹難，至今仍有許人失聯，引發各國關注。其中，港星王祖藍近日接受訪問時，證實好友在這場大火中喪命，坦言從好友失聯後直至找到遺體，這段時間內心都備感煎熬。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
剛生完小孩！朋友來訪「穿爆乳裝秀內衣」誘惑老公 人妻氣炸了
許多孕婦產後可能會收到朋友圈的探訪。一位媽媽3個月前生完小孩後，收到不少沒聯絡的高中朋友慰問，沒想到有位女性朋友和她約吃飯時，先是穿了超低胸的拉鍊式爆乳裝登場，到她家看小孩時，還特別在她老公面前拉開拉鍊、彎腰，讓身材走樣的媽媽直呼很受傷，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛建議她最好趕快絕交。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
半年沒愛愛！妻離婚後產子…尪驗DNA揭真相求償 法官罰妻不罰小王
桃園人妻小美（化名）嚮往婚姻生活，還在念大學時就嫁給阿力（化名），但小美婚後並不幸福，結婚4年就離婚，在離婚後產下一子，但孩子的爸不是阿力，原來小美早就婚內出軌阿文（化名），阿力不甘心戴綠帽向兩人提告求償。法官認為小美確實侵害配偶權，判她賠償30萬元；但因阿文「不知小美已婚」，獲判免賠。全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發起對話
將太陽月亮裝進美術館 謝榕蔚摘台北美術獎首獎
（中央社記者王寶兒台北12日電）嘗試將太陽與月亮裝進美術館，藝術家謝榕蔚今天以「軌道」摘下台北美術獎首獎，他以作品向證明愛因斯坦理論的幕後英雄愛丁頓爵士致敬，也感謝在背後支撐他創作計畫的人們。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
利率從0.5%升至0.75%！日銀政策邏輯曝光 市場聚焦後續升息步調
《路透》周五 (12 日) 援引知情人士消息報導，日銀 (日本央行 / BOJ) 下周可望再度升息，並將重申未來仍會持續推動升息方向，但升息步調將取決於經濟對每一次政策調整的實際反應。據悉，央行將在下周政策會議上強調，未來利率決策將視鉅亨網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
屏警局男巡官「太關心」女下屬遭疑性騷擾 性平調查認不成立
屏東某警分局督察科一名巡官因為關心下屬工作情形，經常噓寒問暖，造成女警下屬有壓力離職，分局長官調查後，主動送交性平審議委員會調查，認為未達成性騷擾程度，但警方表明，將加強內部教育，避免關心過當引發誤會。日前有人在社群網站靠北police指屏東某警分局發生巡官騷擾女警事件，該女警因為受不了而辭職，事後自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
台南仁壽宮300年來首辦三朝慶成醮登場 金獅陣入厝
文化部重要民俗「南關線三大廟王醮暨遊社」共同保存者的台南歸仁區仁壽宮，投入鉅資整修屋頂剪黏，順利完工，神明連續8個聖杯應允下，舉辦創廟逾3世紀來首見的慶成謝土祈安清醮，祭典今夜登場，展開相關科儀，金獅、宋江等陣頭也將為已由總統賴清德揭牌的新建文物館進行入厝儀式。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
因狗仔案遭約談 謝幸恩：為了追殺黃國昌真的值得傷害這麼多人嗎？
台北地檢署偵辦民眾黨主席黃國昌被控養狗仔跟監政敵案，昨(12/11)日以被告身分傳喚中央社前記者謝幸恩及攝影記者林玉偉到案釐清案情。今(12/12)日，謝幸恩透過臉書發聲表示，檢察官在訊問中提出與案件無關的要求，她選擇拒絕配合，並強調未逾越法律界線。然而，過程中檢方多次追問政治相關議題，令她深感困惑。她也懷疑「司法與政治為了追殺黃國昌，真的值得傷害這麼多人嗎？」太報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
色鬼硬上醉女強行襲胸！摸到「下身1物」竟嘆可惜
社會中心／楊佩怡報導KTV是台灣人最愛的娛樂活動之一，無論想慶生、聚會或工作應酬都很適合，每逢颱風假到來更是預約全滿，由此可見國人的熱愛。不料，一名男子（化名小明）因未受邀參與女性鄰居小美（化名）的夜唱聚會，竟在散場後藉故奪走小美的隨身物品，並一再糾纏，最終尾隨小美返家，趁其醉酒偷摸小美身體；正當小明碰觸她私密處時，摸到「這一物」，哀嘆一聲「可惜」後離開現場。最終，法院依《強制猥褻罪判》將小明判有期徒刑11月。民視 ・ 1 天前 ・ 3
東勢東關路火燒車 ４２歲女躺駕駛座燒成焦屍
記者陳金龍／台中報導 台中市東勢區中橫公路東關路十一日晚驚傳火燒車事件，一輛轎車停在…中華日報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
范冰冰赤腳插秧影片曝光！毀容式演技奪金馬 水蛭啃咬「重生血淚史」曝光
范冰冰以《地母》拿下第62屆金馬獎影后，導演張吉安透露，當初決定與范冰冰合作時，他心中最大的擔憂不是演技，而是她耀眼的明星光芒是否能融入《地母》貼近土地、民俗與底層生活的世界。但他的疑慮被范冰冰一句話給消除，范冰冰說：「導演你叫我做什麼，我就照著做。我不能有疑惑，因為我沒有把握。」鏡報 ・ 14 小時前 ・ 31
2026新劇《臥底洪小姐》1/17上線！朴信惠「35歲偽裝成20歲女高中畢業生」潛入證券公司臥底！搭檔高庚杓共譜職場喜劇羅曼史！
隨著2025年即將結束，不少2026年1月新劇陸續展開宣傳！近期一部1月新劇《臥底洪小姐》陸續公開海報、劇照、預告等內容！該劇由朴信惠、高庚杓、河潤景、曹瀚結主演，是韓國tvN預計於2026年1月17日播出的土日連續劇，由《社內相親》《酒醉羅曼史》導演朴繕虎執導，《出師表》編劇文賢京執筆，海外將由Netflix獨家播出！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
桃園機場「第三航廈」首波啟用！北登機廊廳12月起試營運，設計亮點搶先看
終於敲碗等到啦！桃園機場第三航廈北登機廊廳於12月起試營運，第一天就有中華航空、長榮航空、星宇航空３個航班搶先體驗！全新開放的北登機廊有一整面玻璃帷幕可以近距離觀賞飛機，空間設計以溫暖的黃色、橘色為主食尚玩家 ・ 13 小時前 ・ 1
中國足球員輸不起「飛踢日本球員頭部」！舊片被挖日網氣炸：惡劣
國際中心／巫旻璇報導日本首相高市早苗日前提及「台灣有事」相關言論，引發中國方面強烈反彈，隨即祭出多項反制措施，包括對外發布暫緩赴日旅遊的提醒，並進一步限制日本商品進口。隨著中日關係持續緊繃，有日本網友翻出一段過去的足球賽事畫面，再度引發熱議。影片中，中國球員姜至鵬在上半場爭球時突然伸出「鬼腳」，重踹日本球員後腦，裁判當場僅出示黃牌。該段畫面曝光後，引來不少日本網友怒批球員素質低落，甚至直言「不來也無所謂」。民視 ・ 6 小時前 ・ 5
陳怡蓉當醫師娘9年「和金主談戀愛」 不忍告誡女兒：眼睛要睜大點
藝人陳怡蓉與醫師老公結婚之後，成為醫美集團董娘，生活幸福美滿。近日診所竪屏短劇，她也親自擔任出品人。昨天上架後吸引大批網友好評點擊。帥哥新秀鎮萬鈞擔綱男主角，28歲的他仍青春，今年才提名第1屆台北戲劇獎的他，放話好想演電影，陳怡蓉看完故事憶及與醫師老公薛博仁的愛情，「邊看邊告訴女兒，以後談戀愛，眼睛要睜大！」趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
《人中之龍》前製作人名越稔洋新作《GANG OF DRAGON》公開，馬東石歌舞伎町開扁？
《人中之龍》前製作人名越稔洋在六代推出之後離開團隊加入網易挹注新工作室「名越工作室（Nagoshi Studio Inc.）」，在多年之後終於端出新作《GANG OF DRAGON》（ギャングオブドラゴン）於 TGA 遊戲大獎公開，但是仍然是黑道仍然是在歌舞伎町，不過明顯的主角成了大家認得的馬東石大哥。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 10 小時前 ・ 發起對話