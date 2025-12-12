艾怡良《整形過後》演活媽媽桑！為討好金主隆乳求「越大越好」

金曲歌后艾怡良（右）在《整形過後》隆胸，要求醫師幫她做成「又大又挺又尖」。（六魚文創提供）

金曲歌后艾怡良在《整形過後》挑戰外放嫵媚的媽媽桑Hana，為了討好金主（郭子乾 飾）不斷進出醫美診所，深信「越大越好」，對温昇豪飾演的整外神醫江浩宇露胸不斷要求，「漂亮還有更漂亮的，我要又大又挺又尖！」角色個性鮮明。

艾怡良成為全劇最具代表性的角色之一。她坦言自己是不會因為別人的看法而決定改變外貌，但角色的執念深刻又犀利：「她覺得胸部大小，關係到她值不值得被看見、被選擇。Hana是非常依賴伴侶的人，為了滿足男友的期待，她願意對自己的身體一次次動刀。她其實是一個很自卑、又迫切需要被愛的女人，也因此一步步走向悲劇，這真的讓人覺得很可惜。」

近日律師KOL「雷丘律師就決定是你了」在社群分享「百年巨乳史」，驚爆其實早在1927年的三八婦女節，武漢街頭就曾發生震撼史冊的「天乳運動」，多名女子以裸體抗議束胸，怒喊：「束胸是一條毒蛇。」此段歷史曝光後，網友直呼：「原來女性為身體自由奮鬥，已經一百年了。」

雷丘律師指出，清末民初流行「束胸」追求平坦，現代則強調立體甚至求助醫美隆乳，表面看似兩個極端，實則反映的是相同的社會期待：「百年審美像鐘擺，小到大、扁到挺，只是換了一種方式要求女性迎合。」而這份觀察，也恰好與《整形過後》的劇情主軸自然呼應。

温昇豪在《整形過後》飾演整外神醫，徹底改造客人外貌。（六魚文創提供）

《整形過後》在13日晚間9點公視首播，連播2集；晚間11點在公視＋、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出。

