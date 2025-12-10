艾怡良《整形過後》親密戲好害羞 導演爆料郭子乾暗示再拍一次

《整形過後》單元劇主角，左起為：阿喜、郭子乾、艾怡良。

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》今（9日）在西門國賓戲院盛大舉辦700人首映會，首兩集播出後獲得廣大好評，温昇豪表示：「《整形過後》不是醫美爽劇，而是一部把整形當作X光，照進每個人心裡的劇，劇中每個來做整形的人，都不是因為想變漂亮，而是因為某個地方痛太久了。」

首映會韓星李廷鎮與新加坡男星陳邦鋆特別跨海挺戲，讓監製温昇豪相當感動，透露昨晚（9日）也興奮到失眠，「這算是一個成果發表會，終於要播出了！」還說到最近也上檔的綜藝節目記者會上，韓星好友力挺讓他特別感謝，「我不知道利特、孝淵他們會幫我宣傳，就看到他們拿出手機了。」媒體也關心海外版權，温昇豪表示已經談好新加坡版權，其他地區正在接洽中，也有望賣到韓國播出，李廷鎮開玩笑說：「拜託利特去宣傳！」

、《整形過後》主演演員，左起為安心亞、温昇豪、張榕容。

《整形過後》單元主角也出席首映力挺，飾演酒店媽媽桑的艾怡良回憶，第一天拍戲就尺度大開：「當天就要解開大前輩郭哥（郭子乾）的褲頭，前一天真的睡不著。」她坦言雖然平常大剌剌，拍親密戲還是會害羞，「郭哥人很親切，拍攝前還跟我討論怎麼拍比較舒服，拍攝之前一直演練，才讓這場戲順利完成。」郭子乾則笑說被摸根本不用練，「難得被金曲歌后摸欸！」導演還開玩笑爆料郭哥在拍攝時候有暗示要再拍一次。至於在劇中一開始就脫衣服，艾怡良笑說「沒有太大阻礙，因為胸前貼了巨大的假體，大家都看得出來。」

《整形過後》首映聯訪，左起為監製温昇豪、導演林立書、製作人徐志怡、主演群：張榕容、安心亞、李廷鎮、鄒承恩、潘儀君、洪暐哲、胡瑋杰、郭子乾、艾怡良、阿喜、劉瑞琪、曹蘭、王渝萱、Emma、陳邦鋆。

劇中女兒「江沐瑄」，她坦言今日出席首映會「非常緊張」，外公胡瓜叮嚀他：「要好好講話。」她也表示外公有先看劇並給予評價和建議。可惜今日媽媽小禎出國無法看首映，「談到送給媽媽101朵紅色玫瑰花，「媽媽是那100朵，我是那1朵。」被問媽媽收到的反應，Emma回「因為她比較冷靜，但看完卡片有落淚。」

回憶去年拍戲Emma透露：「那時我每天都以沐瑄的方式生活，想像她放學會做什麼、在家會怎麼過日子，還寫日記幫助自己進入角色。」温昇豪也笑說從小看著Emma長大，這次從「叔叔變爸爸」毫無違和感，Emma則回應：「我們平常就很熟，拍戲時會一起討論劇本，昇豪叔叔也常給我很多指導，真的幫助很大！」

