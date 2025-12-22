艾怡良「生財奶」吸300萬人觀看 阿喜見大體情緒崩潰

温昇豪監製與主演的影集《整形過後》播出後討論度持續上升。首次跨足戲劇的金曲歌后艾怡良，更是挑戰大體戲，而她的「生財奶」演出片段在社群平台累積點閱率突破300萬人次，更被觀眾看好能拿下明年金鐘獎戲劇節目女配獎入場券。

首次跨足戲劇的金曲歌后艾怡良，親自演大體震撼網友。 （圖／六魚文創 提供）

艾怡良在胸前畫上解剖後縫合的特效妝，親自躺上冰冷檯面。艾怡良形容，當戲中媽媽應采靈替她穿上襪子的那一刻，內心情緒翻湧，「好像回到小時候，變成那個需要被照顧、被愛的小孩。」她坦言雖然鏡頭裡無法有任何表情，但內心極度波動,「一個女子經歷過愛情、也擁有過財富，最後卻還是躺平了。這次拍完，讓我更珍惜身邊的人給我的愛，因為不想等到最後一刻才發現原來有這麼多人愛著你。」

與艾怡良對戲的林育品（阿喜）同樣挑戰高強度情緒場面。阿喜回憶第一次看到完成大體化妝的艾怡良時直呼好不習慣，「她真的太白了，一開始我甚至不太敢看她。」正式開拍第一次碰面時，她更是情緒瞬間潰堤，反而抓不到角色該有的冷靜。

阿喜（上）親自為艾怡良（下）沐浴，見胸前縫合疤痕情緒崩潰。 （圖／六魚文創 提供）

而就在情緒已經極度拉扯時，導演又給了阿喜更大的挑戰，要求她邊替艾怡良化妝、邊唱〈Forever Young〉。阿喜苦笑說：「我當場嚇死，那首歌在現場單曲循環播了成千上萬次，每唱一次，我努力藏好的情緒就又被翻開一次。」成為拍攝過程中最難以抽離的一場戲。

金鐘影后劉瑞琪在劇中同樣付出極大身心代價。她透露因為導演林立書希望角色「永馨」呈現更纖瘦的狀態，讓她在短短一個月內減了4公斤，「不吃甜食、不碰澱粉，沒有餓，但會瘋狂想吃白飯，想到懷疑人生，因為我真的太愛白米飯了！」

而戲中永馨動完平胸手術後必須穿著壓胸緊身背心，劉瑞琪笑說：「本來胸部就不大，又瘦了4公斤，穿原本準備的背心整個很空虛，只好請換更小的尺寸才有壓力感。」她更直言意外發現，「其實沒有胸部蠻好的，不用穿不舒服的女性內衣。」

劉瑞琪（右）為了角色在短短一個月內減了 4 公斤。 （圖／六魚文創 提供）

劉瑞琪分享，拍攝進手術房的當天，更出現讓她至今難忘的一幕，化妝間桌上就擺著兩片「被切除的胸部」道具，「我一走進去真的嚇一跳，好真喔！我的胸部被切除、擺在桌上，那一瞬間真的嚇死我，但同時又覺得非常有趣。」

在《整形過後》第3、4集中，情感線全面失控。曹蘭飾演的「淑華」出現在家裡，安心亞飾演的「蘇菲」忍不住當面問她：「你跟我媽以前是...？」永馨向女兒坦白，「我們在一起。」晚年勇敢出櫃，坦承淑華正是自己的前女友，忘年百合戀正式曝光，讓蘇菲衝擊不已。

另一邊，温昇豪飾演的「江浩宇」與安心亞意外同床過夜，曖昧氣氛瞬間升溫，「宇菲線」進度狂飆。而最讓粉絲小鹿亂撞的，莫過於李曼唯（Emma）主動親吻曾向鎮的關鍵一幕，純粹又勇敢的情感流動讓「沐瑄×小康CP」引爆話題。

李曼唯（ Emma ）主動親吻曾向鎮掀起話題。 （圖／六魚文創 提供）

