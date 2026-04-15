艾成離世4年…王瞳唱他遺作哽咽！ 公公勸「趁年輕再找人照顧妳」：妳做得夠了
藝人艾成離世至今已近4年，遺孀王瞳昨（14）日帶領「霸氣樂團」出席公益實境節目《網紅與善的距離》見面會。現場演唱艾成遺作〈永遠〉時，她因思念之情湧上心頭，一度哽咽到聲音鎖喉、些微走音，事後她自嘲：「我今天還特別開嗓，結果被蔡艾成毀了！」
王瞳在受訪時回憶，艾成剛走的那一年，她依照原定計畫獨自回到馬來西亞古晉，把兩人原本要一起完成的婚禮動線和新婚行程走完。某天清晨五點多，平時沈默寡言的艾成爸爸獨自坐在陽台喝咖啡，王瞳走過去陪伴聊天，沒想到木訥的蔡爸爸竟感性開口喊她「阿瞳」。蔡爸爸語重心長地對她說：「艾成已經完成這輩子的事了，妳也要去完成妳的事，不要擔心他。妳做得也夠了，妳還那麼年輕，趕快找一個人好好照顧妳。」讓當時僅35歲的王瞳倍感震撼。
王瞳目前將生活重心都放在毛小孩身上。（圖片來源：FB 王瞳）
艾成離開至今，王瞳一直維持單身，今年10月也即將滿40歲。她透露現在與艾成的姊姊們互動較多，家裡依然充滿熟悉的畫面，甚至還掛著艾成以前作秀穿的衣服，雖然最近沒有夢到他，但她感性表示：「想念一個人的方式有很多種，他永遠被記住，就永遠活在我們心中。」她坦言目前還是沒有新對象，對她而言，現在的首要目標是照顧好自己與毛小孩。
王瞳目前已休息約四個月沒拍八點檔，生活重心全放在照顧16歲的愛犬「哈嚕」。哈嚕年事已高，患有心臟病與腎臟病，不僅失聰還會血便、嘔吐，甚至出現失禁、跌倒後爬不起來的狀況，必須由王瞳親自灌食與全天候看護，每週回診一次就要花費3000至5000元，加上房貸10萬與生活雜支，每個月不吃不喝的基本開銷就要十幾萬。雖然暫時沒拍戲有經濟壓力，但王瞳生活簡樸，大多自己下廚，衣服也由廠商提供，她心疼表示，狗狗已進入生命最後一哩路，現在能做的就是盡力陪伴牠走到最後。
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