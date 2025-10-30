「艾斯樂小兔粉紅派對路跑」來襲 明年春天開跑

早鳥報名「艾斯樂小兔粉紅派對路跑」，可獲得女孩最喜歡的粉紅化粧包。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

全統運動 x 韓國最萌人氣 IP「艾絲樂小兔」推出的粉紅主題路跑派對，將於明年二月八日在高雄時代大道（四公里）與三月廿九日在新北微風運河廣場（三點五公里）舉行，將掀起一場充滿可愛、療癒氛圍的運動狂潮，歡迎新竹及全國跑友報名參加。

全統運動表示，路線充滿精心設計的拍照打卡點，從拱門起跑線到終點，每一步都值得拍下來，活動現場不僅設有繽紛拍照打卡點，還有期間限定「艾絲樂小兔」大型人偶驚喜現身，與粉絲們近距離互動留影。夢幻的粉紅泡泡賽道、沿途艾絲樂小兔粉紅拍照點，讓運動充滿甜美樂趣，現場還有專屬妝髮體驗與小兔人偶相見歡，從頭到腳都讓你閃閃發光。

全統運動指出，參賽者報名即獲得「路跑限定」物資組合，內容包括派對紀念上衣、時尚小兔斜背包、夢幻派對水壺或派對澎澎（二擇一）與限定款完賽獎牌，讓每位跑者都能把最萌回憶收藏回家。

全統運動指出，即日起至十一月十二日搶先報名並完成繳費者，即可免費獲得「草莓派對化妝包」乙個，粉嫩透明款搭配角色造型，實用又好拍。十一月廿六日前完成早鳥報名，更可參加限量抽獎活動，有機會獲得「啾咪飲料收納杯套」乙份，共限量三百組，角色控與收納控都不能錯過的超萌週邊，讓日常也能角色感滿滿。