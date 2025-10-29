「艾斯樂小兔粉紅派對路跑」襲台！明春夢幻啟程，北高甜心開跑
【民眾新聞網方健龍綜合報導】全統運動x韓國最萌人氣IP「艾絲樂小兔（Esther Bunny）」推出的粉紅主題路跑派對，將於2026年2月8日在高雄時代大道（4公里），與3月29日在新北微風運河廣場（3.5公里）盛大舉行，預期將掀起一場充滿可愛、療癒氛圍的運動狂潮。
主辦單位全統運動表示，路線充滿精心設計的拍照打卡點，從拱門起跑線到終點，每一步都值得拍下來，活動現場不僅設有繽紛拍照打卡點，還有期間限定「艾絲樂小兔」大型人偶驚喜現身，與粉絲們近距離互動留影。夢幻的粉紅泡泡賽道、沿途艾絲樂小兔粉紅拍照點，讓運動充滿甜美樂趣，現場還有專屬妝髮體驗與小兔人偶相見歡，從頭到腳都讓你閃閃發光。快快與最好的姊妹們相約，一起合照、一起變身、一起留下最美好的回憶，一場專屬你與姊妹們的女孩路跑盛典將就此展開！
全統運動指出，參賽者報名即獲得「路跑限定」物資組合，內容包括派對紀念上衣、時尚小兔斜背包、夢幻派對水壺／派對澎澎裙（二擇一）與限定款完賽獎牌，讓每位跑者都能把最萌回憶收藏回家。
夢幻甜心組：讓你秒變粉紅夢幻甜心！包含可愛的派對澎澎裙、粉嫩的專屬派對紀念T恤，及時尚小兔斜背包，穿上這些超萌配件，帶著甜美奔跑，讓每一步都充滿夢想與快樂！
閃耀派對組：每一步都閃耀迷人光彩！這組物資包含派對絨毛髮箍、萌萌抱枕毯，還有櫻桃派對傘，讓你在運動、派對或是日常，都能捕捉最閃耀的瞬間，展現屬於你的風采！
主辦單位表示，10/27起至11/12止搶先報名，並完成繳費者，即可免費獲得「草莓派對化妝包」乙個，粉嫩透明款搭配角色造型，實用又好拍，絕對是女孩們夢幻化妝包首選！
此外，於11/26前完成早鳥報名，更可參加限量抽獎活動，有機會獲得「啾咪~飲料收納杯套」乙份，共限量300組，角色控與收納控都不能錯過的超萌週邊，讓日常也能角色感滿滿！
艾絲樂小兔粉紅派對路跑活動報名資訊：
高雄場4K：2026年2月8日（日），活動地點：高雄時代大道，活動簡章：https://ctrun.tw/EST0208。
新北場3.5K：2026年3月29日（日），活動地點：新北市微風運河廣場，活動簡章：https://ctrun.tw/EST0329。
