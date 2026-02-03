艾普斯坦介紹「雞」? 美司法部公布第二波文件 川普身邊「這2人」上榜.....

美國司法部近期公布的艾普斯坦案相關文件顯示，第一夫人梅蘭妮亞透過與艾普斯坦的關係，才成功認識到了川普，相關資訊也引發網友熱議。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 美國司法部近期公布大量與艾普斯坦案相關的調查報告，內容涉及美國總統川普、特斯拉執行長馬斯克在內的多位權貴與知名人士，相關資料也引發輿論熱議。甚至有資料指出，川普與現任妻子梅蘭妮亞、前白宮辦公室主任韋斯特豪特的相識都與艾普斯坦有關。與此同時，一位烏克蘭模特兒也公開提出指控，宣稱艾普斯坦設立的機構目前仍在持續運作，呼籲當局採取行動關閉相關設施。

X 推主「Megatron」指出，司法部近期公開的艾普斯坦案相關文件顯示，一位證人在接受美國聯邦調查局 ( FBI ) 訊問時，坦承梅蘭妮亞透過與艾普斯坦的關係，才成功認識川普，證實了川普夫婦與艾普斯坦之間曾存在互動。「Megatron」表示，在該名證人作出陳述時，證人的律師、其他證人以及多名 FBI 特工都在訊問現場，強調相關指控不涉及非法的調查或訊問。

X 推主「Michael」也諷刺地稱，相關文件的公布證實了川普夫婦與艾普斯坦之間的關係，「艾普斯坦向川普介紹了一隻『雞』」。另外，X 推主「PoliticsVideoChannels」也認為，相關文件的公布可能成為證據，並對梅蘭妮亞先前向杭特．拜登 ( Hunter Biden ) 提出的誹謗指控造成影響。

除了梅蘭妮亞外，在川普第一段總統任期期間擔任白宮私人助理與特別助理的瑪德琳．韋斯特豪特 ( Madeleine Westerout ) 也被相關文件證實與艾普斯坦案有關。「Megatron」表示，一份被公開的艾普斯坦與史蒂夫．班農 ( Steve Bannon ) 的對話紀錄顯示，川普可能與韋斯特豪特存在「性關係」。

在該份對話紀錄中，兩人將韋斯特豪特形容為川普的「新朋友」，艾普斯坦甚至感嘆道 :「雖然她現在平靜多了，但看到她在住所裡時只穿著內褲的模樣，還是令人感到難以置信」。

另外，X 推主「Globe Observer」也發現，在司法部公布的最新艾普斯坦案相關文件中，曾多次遭奧斯卡獎提名並獲獎的美國知名導演伍迪．艾倫 ( Woody Allen ) 也名列其中，宣稱艾倫曾在 2012 年時，邀請知名演員兼歌手史嘉蕾．喬韓森 ( Scarlett Johansson ) 共赴艾普斯坦的小島，一起享用晚餐。

與此同時，一位來自烏克蘭模特兒經紀公司「Line 12」的模特兒瑪莎．馬紐克 ( Masha Manyuk ) 也公開提出指控，宣稱自己曾被捲入艾普斯坦的相關案件之中。馬紐克表示，雖然艾普斯坦已經於 2019 年在監獄中自殺，但其創立的機構目前仍在持續運作之中，呼籲烏克蘭安全局採取行動關閉相關設施。

X 推主「李劍芒 054 」也諷刺地表示，美國司法部先前準備公布艾普斯坦案文件卻遭川普阻撓時，大批川粉認為川普「扮豬吃老虎」，透過阻止相關文件的公布對民主黨的競爭者造成更大的打擊，「沒想到，第二批文件公布後，不但到處都是川普，連副統帥馬斯克也在裡面，甚至涵蓋了一百多名川普團隊的人員」。

「李劍芒 054 」認為，司法部此次公布的文件並非所有與艾普斯坦案相關的資料，「此次公開的幾乎都是司法部長認為可以接受的溫和內容，性質更惡劣的文件可能還沒被公開」。

