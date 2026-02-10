艾普斯坦女友接受國會閉門調查! 白宮拒絕赦免她 班農也被捲入....

當地時間 9 日，艾普斯坦的前女友麥斯威爾前往美國眾議院監督和政府改革委員會接受閉門質詢。同時，白宮也宣布將不會接受麥斯威爾的認罪協議，拒絕向其提供赦免的機會。 圖:翻攝自X帳號@MarioNawfal

[Newtalk新聞] 美國司法部於 1 月底公開大批艾普斯坦案相關調查文件，再次喚起民眾對該起事件的關注，文件中出現的各界知名人士姓名也引發網友的廣泛討論。與此同時，艾普斯坦的前女友格希萊恩．麥斯威爾 ( Ghislaine Maxwell ) 以及前白宮總統顧問史蒂夫．班農 ( Steve Bannon ) 等人也因涉及或支持艾普斯坦相關案件，成為了網友們的討論焦點。

根據《美國廣播公司》( ABC ) 報導，當地時間 9 日，麥斯威爾接受美國眾議院監督和政府改革委員會的閉門質詢，協助國會推動艾普斯坦相關案件的調查進展。會議結束後，委員會主席詹姆斯．科默 ( James Comer ) 接受媒體訪問，宣稱麥斯威爾在質詢期間，援引了美國《憲法》的第五修正案，主張對自身權益的保障。

艾普斯坦(右二)文件將被更大範圍的審視，其與川普關係愈加撲朔迷離。而艾普斯坦的女友吉絲蘭．麥斯威爾(右)出席國會作證。 圖：翻攝自@CrimesReais

中國《央視新聞》也報導稱，針對麥斯威爾律師提出「以作證換取赦免」的提案，白宮當局同日發表回應，強調將遵守川普總統先前做出的決定，「赦免麥斯威爾不在我們的考慮範圍內」。該報導指出，早在 2025 年 11 月時，川普就曾公開宣布「不會赦免麥斯威爾」，甚至強調將會對自己的相關言論「做出保證」。

除了麥斯威爾外，試圖拍攝紀錄片支持艾普斯坦的班農也受到了網友們的廣泛討論。X 推主「Mario Nawfal」表示，為了表達對艾普斯坦的支持，並與 NetFlix 拍攝的艾普斯坦系列紀錄片進行對抗，班農準備在美屬維京群島的小聖約翰島籌備紀錄片，並採訪包含麥可．沃夫 ( Michael Wolf ) 在內的艾普斯坦同夥。然而，相關舉措卻遭到大批網友批評，X 推主「Natalie F Danelishen」也痛批班農已經「徹底失去了信譽」，「真是邪惡至極」。

另外，X 推主「Jay Yates」也爆料稱，一份美國司法部公布的艾普斯坦案相關文件揭露了艾普斯坦的弟弟馬克．艾普斯坦 ( Mark Epstein ) 曾在 2023 年 2 月向美國聯邦調查局 ( FBI ) 提交報案申請，主張艾普斯坦並非自殺，而是在紐約大都會懲教中心的牢房內遭到謀殺的事件。該份文件指出，馬克認為艾普斯坦的死因可能與美國總統川普有關，呼籲 FBI 針對相關爭議展開調查。

