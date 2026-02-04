艾普斯坦屍照首度曝！臉部發黑頸留深紅勒痕 警員崩潰認了：我們搞砸了

國際中心／綜合報導

美國司法部近日解密淫魔富商艾普斯坦案相關文件，首度曝光其於獄中自縊後的現場照片。畫面顯示艾普斯坦（Jeffrey Epstein）死狀淒慘，頸部留有深紅勒痕且軟骨斷裂，急救時衣物遭撕開。報告更揭露兩名夜班警員嚴重瀆職，未按規定巡房，事發後崩潰坦承「我們搞砸了」。儘管官方定調為輕生，但他死前最後一通電話的對象至今仍是謎團。

據《紐約郵報》報導，美國司法部於1月底釋出迄今規模最大的艾普斯坦案調查檔案，其中包含了聯邦調查局（FBI）的死亡調查結果及紐約大都會懲教中心（MCC New York）的內部紀錄。這批首度公諸於世的照片，赤裸裸呈現了這位涉及多起與未成年人性犯罪的富商，在2019年8月10日清晨被發現身亡時的驚悚現場。

救護人員極力搶救艾普斯坦。（圖／翻攝自「美國司法部」網站）

艾普斯坦死前曾獲准撥打一通長達20分鐘的電話。（圖／翻攝自「美國司法部」網站）

最新曝光的照片極具衝擊性。畫面中，艾普斯坦被發現輕生後，急救人員為了進行心肺復甦術（CPR）撕開了他的橘色囚服。他的胸前貼滿電擊貼片，口中插著氧氣管並接上點滴，頸部則戴著固定頸圈。特寫照片顯示，艾普斯坦的臉部呈現駭人的嚴重紅腫，頸部留有一道清晰且深紅的勒痕；解剖影像更證實，其喉部的甲狀軟骨幾乎完全斷裂。另一張拍攝於牢房內部的照片，則清楚可見一條用囚服製成的橘色布條，死結仍綁在金屬床架上，被認定為自縊工具。

司法部報告編號「EFTA00161494」詳細重建了艾普斯坦人生最後的「死亡時間軸」。他在8月9日晚間曾獲准撥打一通長達20分鐘的電話，由警員協助撥號，但受話方身分至今未明。隨後，他被移交給兩名夜班警員看管。然而，直到隔日清晨6時33分警報響起前，這兩名警員並未落實職責。

疑似艾普斯坦用來自縊的工具。（圖／翻攝自「美國司法部」網站）

調查紀錄揭露了獄方嚴重的管理疏失。當發現艾普斯坦失去意識後，兩名涉案警員當場崩潰，其中一人向調查人員坦承：「我們沒有完成凌晨3點和5點的巡房」，另一人更懊悔直言：「我們搞砸了（We messed up）」，並強調是自己的責任，不能怪罪同僚。艾普斯坦隨後被緊急送往畢克曼醫院（Beekman Hospital），仍於上午7時36分宣告不治。儘管法醫最終判定死因為輕生，但隨著這批駭人照片與疏失紀錄的曝光，外界對於這起受矚目的獄中死亡案仍充滿議論。

