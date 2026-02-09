艾普斯坦弟驚爆：川普授意滅口！FBI檔案揭運屍用「假人」誘餌躲媒體

國際中心／綜合報導

艾普斯坦的弟弟馬克曾向FBI檢舉，指控兄長2019年在獄中身亡實為遭時任總統川普「授意」謀殺。(資料照)

美國司法部近日公開已故性犯罪富豪傑弗瑞・艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關檔案逾300萬頁。其中驚爆其弟馬克（Mark Epstein）於2023年向FBI檢舉，指控兄長2019年在獄中身亡非輕生，而是遭時任總統川普「授意」滅口以防供出權貴名單。另有文件揭露當局運送遺體時曾使用「假人」當誘餌，以及艾普斯坦生前曾遭中國外交官辱罵「猶太狗」等秘辛。

根據解密文件顯示，馬克・艾普斯坦於2023年2月22日透過網路向FBI國家威脅作業中心（NTOC）提出舉報。他聲稱艾普斯坦握有敏感資訊，因即將「供出名字」（name names）牽連大人物，才在聯邦拘留所內遭到謀殺，更直接點名該行動獲得川普授權。然而，司法部在文件中註明，目前並無任何證據支持此謀殺指控或證明川普涉案，官方仍維持「死於自殺」的調查結論。

此外，美國投資人哈基米安（Spencer Hakimian）在社群平台X轉發一份2019年8月12日的FBI訪談紀錄，質疑政府「偽造死亡」。該文件實際上描述了當局為躲避媒體追逐，在運送遺體過程實施「調虎離山」之計：以白色車輛載運人形道具作為誘餌，真正的遺體則由黑色車輛低調運出紐約市拘留所。此細節雖證實了運屍過程的特殊操作，但並非承認偽造死訊。

檔案中亦曝光了艾普斯坦2018年寄給前白宮策略師班農（Steve Bannon）的電子郵件。信中提及他曾帶一名精通多種方言的金髮助理出席三邊委員會，席間坐在數名中國外交官附近。對方誤以為他聽不懂方言，私下互相提醒要「小心那條猶太狗」。這段內容意外揭露了艾普斯坦生前的國際社交圈及其遭遇的反猶言論。

儘管相關檔案引發輿論譁然，但目前最新解密內容多屬過往的陳述或單方檢舉紀錄，並未包含證實謀殺或政治高層涉案的直接證據，美國官方目前尚未針對這些細節做進一步說明。

