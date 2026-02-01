艾普斯坦性犯罪文件「爆川普性侵13歲少女」！白宮回應了

國際中心／黃依婷報導

女子指控川普（圖）在她13歲時對其性侵，白宮否認。（圖／翻攝自Donald J. Trump臉書）

美國司法部30日公布超過300萬頁與已故富豪傑佛瑞・艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪調查案相關的文件，引發外界關注。文件內容提及多名具高度影響力的政商人士，包括美國總統川普（Donald Trump）、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、前總統柯林頓（Bill Clinton），以及一名前歐巴馬政府時期的白宮法律顧問。

新公開文件中，包含一份由美國聯邦調查局（FBI）製作的表格，詳述一名匿名女子的投訴內容。該名女子以「杜（Jane Doe）」為化名，指控川普在她13歲時對其性侵。文件指出，這名女子過去曾對川普提起訴訟，但隨後撤告，最後一次撤回訴訟的時間就在2016年美國總統大選前夕。

根據FBI文件內容，杜指控川普曾多次對她施虐，包括性侵行為。文件中也提到，艾普斯坦據稱曾對「是川普奪走杜的初夜」一事感到憤怒，並指控艾普斯坦本人也曾性侵她。相關描述與杜2016年提出的訴訟內容一致。

川普過去已多次否認該名女子的所有指控。針對此次文件公開，白宮回應CNN表示，相關問題應由司法部說明，並轉述司法部聲明，強調文件中涉及川普的指控「毫無根據且不實」。

司法部副部長布蘭奇（Todd Blanche）表示，司法部已完成對所有艾普斯坦相關文件的全面審查，並強調白宮在整個過程中「未介入、也未進行任何監督」，以確保調查與文件公開的獨立性。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

