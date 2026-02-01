艾普斯坦性犯罪文件「爆川普性侵13歲少女」！白宮回應了
國際中心／黃依婷報導
美國司法部30日公布超過300萬頁與已故富豪傑佛瑞・艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪調查案相關的文件，引發外界關注。文件內容提及多名具高度影響力的政商人士，包括美國總統川普（Donald Trump）、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、前總統柯林頓（Bill Clinton），以及一名前歐巴馬政府時期的白宮法律顧問。
新公開文件中，包含一份由美國聯邦調查局（FBI）製作的表格，詳述一名匿名女子的投訴內容。該名女子以「杜（Jane Doe）」為化名，指控川普在她13歲時對其性侵。文件指出，這名女子過去曾對川普提起訴訟，但隨後撤告，最後一次撤回訴訟的時間就在2016年美國總統大選前夕。
根據FBI文件內容，杜指控川普曾多次對她施虐，包括性侵行為。文件中也提到，艾普斯坦據稱曾對「是川普奪走杜的初夜」一事感到憤怒，並指控艾普斯坦本人也曾性侵她。相關描述與杜2016年提出的訴訟內容一致。
川普過去已多次否認該名女子的所有指控。針對此次文件公開，白宮回應CNN表示，相關問題應由司法部說明，並轉述司法部聲明，強調文件中涉及川普的指控「毫無根據且不實」。
司法部副部長布蘭奇（Todd Blanche）表示，司法部已完成對所有艾普斯坦相關文件的全面審查，並強調白宮在整個過程中「未介入、也未進行任何監督」，以確保調查與文件公開的獨立性。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
尊重身體自主權，請撥打110、113
性侵害就是犯罪，請撥打110、113
更多三立新聞網報導
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
彰化謝家白宮內部曝！謝典林喊「在台北是一般家庭」 秒遭嗆睜眼說瞎話
逛文具店「驚見王世堅玩具」！她曝3隱憂：這不是政治問題
黃士修喊「陳菊終於走了」賣團購！詹凌瑀：這是人格破產
其他人也在看
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 35則留言
超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝 疑早與國際毒梟勾結
全球排名前十，也是國內大型海運業者之一的陽明海運，旗下的「環明輪」29日深夜停泊高雄港時，被查出尤姓船長與國際毒梟合作，透過「環明輪」走私數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達到15公斤，黑市價格高達數億元，由於這也是首次有大型貨輪走私海洛因，震撼整個海運圈與緝毒圈，目前尤姓船長以遭法院裁定羈押禁見獲准。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 29則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 116則留言
足球》真是爛到底了！ 中國足協公布有13家俱樂部涉操縱比賽遭處份
中國足球協會近日針對足球產業「假球、賭博與貪腐」調查結果公布處分，共計十三家俱樂部遭到懲戒，其中九支中超球隊將於新賽季以扣分形式起步。上海申花與天津津門虎兩隊各遭扣除10個積分，懲罰最為嚴厲；另有四支已被降級至中甲聯賽的球隊同樣在處分名單之列。此次涉案俱樂部同時被處以20萬至100萬元人民幣（約萬至萬台幣）不等的罰款。中國足協聲明強調，此次裁罰旨在「維護行業紀律、淨化足球環境、保障公平競爭」，並指出扣分與罰金幅度是根據各俱樂部涉及不正當交易的「金額、性質、嚴重程度及社會影響」綜合判定。足協重申將對腐敗行為堅持「零容忍」政策。此前於2024年9月，已有43名官員與球員遭終身禁賽。前艾弗頓中場、中國男足前主帥李鐵亦與其他73人一同被永久禁止從事足球活動。現年48歲的李鐵去年認罪入獄，其罪行包括操控比賽、收受賄賂及為取得國家隊帥位而行賄。更多新聞推薦• 更多》亞洲足球新聞最新報導麗台運動報 ・ 1 天前 ・ 10則留言
米倉涼子沒事了 涉麻藥案獲不起訴處分
日本女星米倉涼子因涉嫌違反《麻藥取締法》等相關法規，日前遭警方以書面方式移送東京地檢，今（30日）公布最新處分結果，決定對米倉涼子作出不起訴處分，正式結束相關調查。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 3則留言
億萬富翁「重振雄風」猝死手術台 判決結果出爐
億萬富翁「重振雄風」猝死手術台 判決結果出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2則留言
美緝毒局提供運毒情資 海巡.檢調獲報攔停貨輪查1.3噸毒品
南部中心／南部綜合報導調查局日前接獲美國緝毒局提供的國際情資，有貨輪涉嫌運輸大量毒品入境台灣，相關單位鎖定可疑貨輪後攔停登船，果然在船上搜出重達近1.3公噸的毒品。調查局日前接獲美國緝毒局提供的國際情資，鎖定可疑貨輪後攔停登船，在船上搜出重達近1.3公噸的毒品。（圖／民視新聞）海巡人員：「前方有可疑的小型貨輪。」鎖定可疑目標，海巡人員跟南機站調查官，開始廣播要求停船受檢。海巡人員：「派人協助我們登船，他也是咿咿呀呀說不要。」這時輪船，卻開始繞圈行駛，宣稱機械故障，無法停船，同一時間，船員更開始拋出疑似毒品的袋裝物。海巡擊發霰彈槍示警，要船隻停下，等船隻放慢速度，迅速強靠登檢，就在貨輪內，發現一包包白色布袋捆裝的物品堆疊，竟然有高達53袋毒品，海面上還打撈到5大袋毒品殘袋。襄閱主任檢察官林志祐：「那相關的毒品，是直接放在貨輪的這個浴室，還有船員的休息室，加起來總共大約是1.3公噸，市價粗估黑市的市價，大概是在20億元以上。」調查局日前接獲美國緝毒局提供的國際情資，鎖定可疑貨輪後攔停登船，在船上搜出重達近1.3公噸的毒品。（圖／民視新聞）調查局南部地區機動工作站，日前接獲美國緝毒局提供的國際情資，透露有貨輪涉嫌運輸大量毒品入境臺灣，鎖定可疑貨輪查緝後，發現船上竟有第二級毒品安非他命26.5公斤，跟第三級毒品愷他命1273多公斤，總重達近1.3公噸。美國在台協會處長谷立言：「我覺得是一個非常大的成功，而且是突顯美國跟台灣，在這方面的合作，對台灣的社會對美國的社會，都是有加分的。」行政院長卓榮泰：「從情蒐的蒐集，到所謂的佈線追查，都最後的破獲，都展現了高度合作，而且高度的效率。」我國海巡跟美國緝毒局聯手合作，成功攔阻毒品流入台灣，行政院長卓榮泰更是親自前往表彰，肯定他們的付出。原文出處：美緝毒局提供運毒情資 海巡﹑檢調獲報攔停貨輪查1.3噸毒品 更多民視新聞報導愛「毒」書! 男從法國購3精裝書 竟藏千萬元搖頭丸毒品前科男大馬路上橫衝直撞 警開4違規罰單吊扣駕照6個月Bolt司機「丟包」釀悲劇！平台抽成20%竟無責任 他批：不要只管賺錢民視影音 ・ 1 天前 ・ 3則留言
大逆轉！ 頂大生遭丟包輾斃「沒發酒瘋」 家屬心聲曝光
溫姓替代役男在台64線遭多車輾斃的案件持續延燒，擁有國立大學雙學士學位的25歲溫姓替代役，25日酒後搭乘林男駕駛的多元計程車時，遭林男丟包在台64線快速道路，遭後方4部車輛輾過不治。隨著行車紀錄器內容曝光，更多線索曝光，也讓社會高度關注那短短幾分鐘內究竟發生了什麼事。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
台中2幼童遭餵藥慘死 生母殺人罪嫌移送地檢署
台中市日凌晨發生一起命案，一名陳姓女子（31歲）疑因餵不明藥物造成2名幼子喪命，警方查出女子曾遭前夫家暴，長子更曾遭不當管教，檢警下午在殯儀館進行相驗，後續將擇日解剖釐清死因，相驗結束後檢方指示將2童生母陳女依殺人罪嫌移送地檢署，晚間檢方複訊後將作出處分。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
割頸案凶嫌發監前犯案 土風舞師家屬批「蓄意殺人」｜#鏡新聞
昨天（1/29）台中發生一起命案。一名有種植大麻前科，被判刑定讞的35歲張姓嫌犯，在入監服刑前，持刀砍人，導致一名土風舞老師身亡。死者家屬痛批，上次嫌犯已經對死者勒過脖子，當下他們選擇原諒他，沒想到下一步居然是行凶殺人。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
國防部旁傳槍響 男巷內試空氣槍稱「射小鳥」
台北市 / 綜合報導 日前在國防部旁傳出槍響，警方獲報後到場，發現是一名52歲男子，在巷弄內玩空氣槍。他向警方供稱，自己是想試槍，瞄準的是樹上的小鳥，而這把則槍是妻子幫他買的。原本要拿來玩生存遊戲。所幸經過鑑定，這把槍枝沒有殺傷力，但是男子還是被依法裁罰。黑外套男子在巷子裡面，走來走去鬼鬼祟祟，確認一旁沒有人看到他，扣下板機就把手往旁邊一伸，朝上射擊，之後馬上收手，假裝沒事繼續閒晃，但他開槍的地點，就在國防部附近，居民聽到槍響，趕緊報案求助，警方不敢大意立刻趕到現場。員警說：「他有BB彈，(對，這瓦斯槍)，查過型號嗎。」張姓嫌犯還在原地，疑似想繼續尋找目標，卻被警方逮個正著，事發在台北市中山區，52歲的張姓男子深夜11點多，跑到公園旁邊開空氣槍，一連擊了好幾發，嚇壞附近居民。附近民眾說：「反覆造成車子的蜂鳴(響)，(應是槍)的震動，車子有時候滿敏感的，就是車子的警報聲，持續了大概快一個小時吧，他就是響完，過一陣子又再響。」男子落網後向警方表示，當時是要試槍順便射下樹上的小鳥，理由相當荒謬，而這把空氣槍是三年前要玩生存遊戲，由妻子幫他購買的。台北市警中山分局大直派出所長賴新天說：「當場查獲其所有之空氣槍一把，彈匣一個，並依違反社會秩序維護法，帶返所偵辦。」幸好槍枝經過測試沒有殺傷力，但男子在住宅巷弄內試空氣槍，BB彈有可能損壞他人財物，也引發居民恐慌，即便沒有造成人員受傷，還是被依社維法開罰9000元。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
將堂弟賣給泰國人蛇! 前軍人詐騙叔叔百萬贖金
社會中心／李豫翰、蔡承翰、SNG 台北報導曾是軍人的陳姓男子，夥同退役及現役軍人等4人，詐騙自己親堂弟，把人賣給泰國人蛇集團，再假冒詐騙集團向家屬騙了百萬贖金，警方獲報調查，戳破陳姓男子的謊言，另外查出，他偷偷把大量廢棄物傾倒在廢棄的軍營，警方上門逮人，他還開車跑給警察追。大批刑警來到桃園山區一間工程行，裡頭吳姓嫌犯正好倒車出來，員警立刻按喇叭示意停車，但嫌犯的反應，卻是加速落跑。吳姓嫌犯在國道上狼狽落網，另一頭也逮到幕後陳姓主嫌。員警來到新竹關西，逮捕正要出門的陳姓男子，他從陸軍特戰的志願役退伍後，涉嫌將自己親堂弟賣給泰國人蛇，還詐騙自己叔叔，遭警方盯上。將堂弟賣給泰國人蛇! 前軍人詐騙叔叔百萬贖金（圖／警方提供）檢警調查發現，陳姓男子2024年11月退伍後，隔年6月找來初姓共犯，誆騙堂弟以合夥經營工程行為由，將人賣給泰國人蛇集團，還跟親戚謊稱，堂弟欠一屁股債，逃到泰國去，再假裝自己是人蛇集團主嫌，前前後後詐騙贖金165萬元，但錢付了、人卻沒回來，被害者家屬才趕緊報警調查，戳破最親的堂哥，才是幕後主使者。將堂弟賣給泰國人蛇! 前軍人詐騙叔叔百萬贖金（圖／警方提供）而整起事件，還有案外案，員警會同環保局人員，來到一處廢棄軍用涵洞，這邊竟然變成陳姓男子違法傾倒垃圾的場所，檢警發現陳姓男子跟另外兩名共犯合夥開工程行，卻是掛羊頭賣狗肉，違法丟棄垃圾，每次跟店家簽約一年45萬，幫忙收垃圾，實際是趁半夜把垃圾拿去偏僻地點亂丟。三名嫌犯過去一起在國軍服役，退伍後再一起犯罪，通通被依法送辦。原文出處：將堂弟賣給泰國人蛇 前軍人詐騙叔叔百萬贖金 更多民視新聞報導最新／台中民宅驚傳氣爆！70歲翁手、臉「27％一級燒燙傷」 意識不清送醫現世報？台中割頸男國道遭撞…肇事者竟是「受害者友人」空服員抱病值勤過世 長榮今公布「座艙長懲處」民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
熱炒店尾牙變調！員工妻與闆娘「吃醋糾紛」找兒助陣 攜空氣槍到場恐嚇
【記者江孟謙／新北報導】新莊中華路二段一家熱炒店，昨天（30日）晚間舉辦某公司尾牙餐敘，33歲顏女宴請親友及員工，顏女友人60歲陳男也到場，未料卻遭陳妻（47歲吳女）質疑丈夫與顏女曖昧，找來17歲兒等人到場理論，來者其中1人竟亮出空氣槍恐嚇，警方到場後噴辣椒水制止，全案將相關人帶回，依恐嚇公眾安全等罪嫌偵辦。壹蘋新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
藥師慘遭二度剝皮！半年被詐245萬險「抵押房產」
社會中心／綜合報導台中一名50歲的林姓藥師，本擁有穩定收入與房產，原以為能靠投資安穩退休，不料竟落入一場環環相扣的詐騙陷阱。藥師在短短半年內，先是被假投資APP詐騙80萬元，隨後又因急於求償，誤信網路上自稱能「代追回款項」的假律師，二度被詐走165萬元，甚至差點抵押房產，所幸地政事務所人員察覺有異報警，才及時攔阻悲劇擴大。民視 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
陽明海運"環明輪"爆走私大量海洛因 船長遭收押禁見
南部中心／曾虹雯、鄧山田 高雄市報導陽明海運旗下的環明輪驚爆貨輪變毒輪，２９號晚間停泊高雄港期間，遭海關登船查獲船艙內有高達15公斤海洛因，市價高達數億元。尤姓船長疑似和國際毒梟合作，從越南夾帶大批毒品運回台灣。陽明海運強調，是船員發現並通報，抵達高雄時也主動配合檢調。而涉嫌重大的船長已經遭到法院收押禁見。民視 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
吸金案豪車明拍賣 太子集團32豪車2/25開拍
新北市 / 綜合報導 北檢已委託行政執行署台北分署，將於2月25日拍賣太子集團32輛豪車。而新北檢偵辦張姓被告涉嫌違反保險法的吸金及詐欺等案件，因認定登記於其名下的豪車為犯罪所得，因此予以查扣，為避免該車輛因久置而耗損性能及貶值，影響後續犯罪所得追徵及被害人求償權益，新北檢將於明(2)日上午10點在新北分署12樓拍賣室公開拍賣。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
只剩我沒槍？新莊尾牙糾紛「3青年亮槍恐嚇」 警方逮人送辦
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導昨（30）天深夜11點多，新北市新莊區發生一起亮槍恐嚇案件；原本一場單純的尾牙餐會，因一名妻子懷疑丈夫與其他女性曖昧，竟找來3名年輕男子到場助陣，且3人還帶著空氣槍作勢恐嚇；警方獲報後立即到場，逮捕3名嫌犯移送法辦。酒後鬧事！據新莊警分局資訊，昨晚23時許接獲通報，指稱新莊區中華路二段一帶發生酒後糾紛情事，立即派遣昌平派出所及鄰近派出所線上警力趕赴現場處置。經警方初步了解，係民眾顏女（33歲）於該處舉辦尾牙餐敘，宴請親友及員工共同慶祝，期間陳男（60歲）等人亦在場同歡。不料陳男之配偶吳女（47歲）後續到場時，因誤會顏女與其配偶關係不單純，進而演變為雙方推擠衝突。過程中，吳女致電通知其子陳姓少年到場，並由翁男（19歲）駕駛自小客車，搭載陳姓少年及林男（19歲），到場後翁嫌等3人涉嫌攜帶空氣槍，並朝顏女比劃恐嚇，現場氣氛一度緊張。警方獲報後立即趕抵現場，因當事人均飲酒情緒高漲激動，為防止事態擴大，員警當機立斷使用防護型噴霧器（辣椒水）強勢制止，迅速隔離雙方人員，有效控制現場秩序，避免進一步肢體衝突發生。隨後警方立即調閱店家監視器畫面釐清案情，確認現場確有推擠及持空氣槍恐嚇行為，當場查扣相關物證，並依涉嫌恐嚇及恐嚇公眾罪，將翁嫌等3人逮捕，全案詢後依法移送新北地檢署偵辦。新莊分局呼籲，民眾聚餐飲酒應理性自制，切勿因酒後誤會或情緒失控而衍生衝突，更不可攜帶任何器械進行恐嚇或挑釁行為。警方對於任何危害公共安全、以暴力或器械威脅他人之行為，必定嚴正執法、迅速處置，依法究辦，絕不寬貸，以維護社會秩序與市民安全。涉案槍枝。（圖／新莊警分局提供）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／只剩我沒槍？新莊尾牙糾紛「3青年亮槍恐嚇」 警方逮人送辦 更多民視新聞報導桃園保全變強盜 持槍挾持老闆「索20萬」原因曝北市男遭當街亮槍、刀恐嚇！他被迫借5萬現金脫身 警逮2煞1女到案美漢堡王員工大亂鬥！同事亮槍「支援輸贏」5人全被逮 門市緊急徵才民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 30則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 16 小時前 ・ 19則留言
一隻機器人打趴全隊！「烏克蘭版英熙娃娃」戰地掃射 俄兵濺血投降
現今AI與機器人發達，並投入戰地使用，烏克蘭近日就釋出一段影片，一整隊的俄兵在一台機器人的攻擊下，全隊投降，也相信是首例在實戰中成功俘虜敵軍士兵的作戰機器人。鏡報 ・ 1 天前 ・ 113則留言