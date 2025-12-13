艾普斯坦數萬張照片公布！川普、柯林頓入鏡 白宮：無不當行為

美國眾議院監督委員會民主黨籍議員12日公布一批來自艾普斯坦（Jeffrey Epstein）遺產的照片，其中包含現任美國總統川普、前總統柯林頓（Bill Clinton）及前安德魯王子（Prince Andrew）的影像。民主黨議員表示，他們從艾普斯坦遺產中取得超過9萬5千張照片，目前僅公布其中一小部分。

艾普斯坦遺產照片中顯示川普與6名女性的合影。（圖／《美聯社》）

綜合美國媒體報導，這批照片與司法部即將公開的案件檔案屬於不同來源。公布的影像包括一張黑白照片，顯示川普與6名女性站在一起，但這些女性的臉部均被塗黑。川普回應表示他尚未看過這些照片，並稱「沒什麼大不了」，強調艾普斯坦當時「到處都在棕櫚灘」，「跟每個人都有合照」。其他照片還包括印有川普姓名及肖像的紅色保險套包裝，上面寫著「我超大！」字樣，以及艾普斯坦的私人飛機、住所內部等影像。

眾議院監督委員會民主黨首席議員賈西亞（Robert Garcia）表示，他的幕僚已檢視約四分之一的照片，這些影像來自寄給艾普斯坦或他持有的照片。賈西亞強調，「川普現在需要向美國公眾公布檔案，讓真相大白，讓倖存者得到某種正義」。他並承諾，「我們從第一天起就致力於編輯任何可能對受害者造成傷害的照片或資訊」，但未說明照片中的女性是否為受害者。

艾普斯坦遺產照片中顯示川普與女性的合影。（圖／《美聯社》）

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）指控民主黨「選擇性公布精心挑選的照片，並進行隨意編輯以試圖創造虛假敘事」，稱這是「民主黨針對川普總統的騙局」。眾議院監督委員會共和黨籍發言人則表示，他們收到的文件中「沒有任何內容顯示」川普有任何不當行為。

川普曾是艾普斯坦的密友，但表示在艾普斯坦面臨性交易指控前很久就與他分道揚鑣。柯林頓也淡化與艾普斯坦的關係，透過發言人承認曾搭乘艾普斯坦的私人飛機，但表示對這位已故金融家的罪行毫不知情。柯林頓從未被艾普斯坦的已知受害者指控有不當行為。不過，共和黨議員正推動他與希拉蕊（Hillary Clinton）在調查中作證。眾議院監督委員會共和黨主席科默（James Comer）威脅，若柯林頓夫婦不在下週出席或重新安排1月的證詞，將啟動藐視國會程序。

前總統比爾·柯林頓和艾普斯坦在照片中，柯林頓的簽名位於照片上方。 （圖／《美聯社》）

公布的照片還包括右翼政治操盤手班農（Steve Bannon）、億萬富翁布蘭森（Richard Branson）及比爾·蓋茲（Bill Gates）、電影導演伍迪·艾倫（Woody Allen）、前財政部長桑默斯（Larry Summers）及法學教授德肖維茨（Alan Dershowitz）等人的影像。這些人均否認與艾普斯坦的交往有任何不當行為。

川普於去年11月簽署一項法案，要求司法部公布所有艾普斯坦相關紀錄，該法案規定檔案須在成為法律後30天內公布，期限為12月19日。《路透社》與益普索（Ipsos）12日公布的民調顯示，70%的受訪者認為政府正在掩蓋涉及艾普斯坦性交易未成年少女案的其他人士細節。艾普斯坦於2019年在紐約監獄牢房中死亡，當時正等待性交易指控的審判。

