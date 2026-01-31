艾普斯坦文件再爆新內容 英相公開要求安德魯赴美作證

艾普斯坦文件新內容曝光，揭露更多與英國前王子安德魯往來有關的細節。（路透社）

美國司法部近日公布最新一批與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的檔案，再度引發外界對英國前王子安德魯的關注。文件內容顯示，安德魯在艾普斯坦2008年因涉及兒少性犯罪遭定罪後，仍與其保持聯繫超過兩年，相關往來細節首度曝光，英相施凱爾表示，安德魯應前往美國國會委員會作證。

根據文件，多封電子郵件顯示，艾普斯坦與安德魯在定罪後仍持續聯絡，內容涉及潛在商業合作及社交聚會安排。其中一封郵件更提到，艾普斯坦曾提議介紹多名女性與安德魯認識，甚至表示願意帶3名女性前往白金漢宮。檔案中亦包含數張照片，疑似顯示安德魯蹲在一名躺在地上的女子身旁，並觸碰其腰部，女子身分不明，臉部已被遮蔽。

對此，英國首相施凱爾在結束中國訪問行程、轉往日本途中表示，安德魯應出面向美國國會說明其所知與艾普斯坦相關的一切，以協助案件受害者。他強調，任何掌握相關資訊的人都應準備配合調查，「若不願意這麼做，就無法真正以受害者為中心」。

現年65歲的安德魯，去年11月已因捲入艾普斯坦醜聞，被英王查爾斯三世撤銷王子頭銜，並收回其位於溫莎的住所，目前以家族姓氏安德魯．蒙巴頓．溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）身分生活。安德魯先前否認有任何不法行為，並聲稱自艾普斯坦2008年被判有罪後，僅於2010年前往紐約與其會面，目的是終止關係。

針對最新曝光內容，安德魯未回應路透社的置評請求，白金漢宮亦表示不予評論。事實上，負責調查艾普斯坦案的美國國會委員會成員早在去年11月便已呼籲安德魯出面作證。艾普斯坦於2008年因勸誘未成年少女賣淫遭定罪，2019年再度面臨聯邦性交易指控時，於紐約曼哈頓一所監獄中自縊身亡。

