艾普斯坦文件揭新內容 英相籲安德魯赴美作證

（中央社東京31日綜合外電報導）美國司法部公布最新一批與已故性犯罪富豪艾普斯坦有關的檔案，連帶讓更多英國前王子安德魯與其往來的內容曝光。英相施凱爾今天表示，安德魯應前往美國國會委員會作證。

路透社報導，美國司法部昨天公布的艾普斯坦（Jeffrey Epstein）文件包含若干電子郵件，當中顯示英王查爾斯三世（King Charles）的胞弟安德魯，在艾普斯坦在2008年兒少性犯罪遭定罪後，仍定期與其保持聯繫超過兩年。

文件也包括數張照片，似乎顯示安德魯蹲在一名躺在地上、身分不明的女子旁，並觸碰其腰部。照片中該女子的臉部已被塗黑遮蔽。

查爾斯三世去年11月已就安德魯捲入艾普斯坦醜聞，撤銷胞弟王子的頭銜，並收回其在溫莎的寓所。

65歲的這位前王子目前使用家族姓氏安德魯．蒙巴頓．溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）。他先前否認與艾普斯坦有任何不法行為，也曾聲稱自艾普斯坦2008年被判有罪後，除了2010年前往紐約終止關係外，並沒有與其保持聯繫。

針對最新的內容，安德魯未回覆路透社的置評請求。白金漢宮則表示不予回應。

施凱爾在結束中國4天訪問行程、飛往日本途中對媒體表示，安德魯應該出面，向美國國會說明他所知道與艾普斯坦有關的一切，以協助艾普斯坦的受害者。

施凱爾指出：「任何擁有資訊的人，都應準備好配合提供資料，無論以何種形式提出。」他補充：「如果你不願意這麼做，就不可能真正以受害者為中心。」

去年11月，負責調查艾普斯坦案的美國國會委員會成員進一步呼籲安德魯出面回答問題。

艾普斯坦2008年就在勸誘未成年少女賣淫指控上遭定罪，並於2019年面臨聯邦性交易指控時，在紐約曼哈頓（Manhattan）一所監獄中自縊身亡。

文件顯示，安德魯在艾普斯坦定罪後仍與其保持定期往來，內容包括討論潛在商業合作及社交聚會。

多封電子郵件顯示，艾普斯坦曾提議介紹多名女性與安德魯認識。其中1封郵件提到，他願帶3名女性前往白金漢宮。（編譯：蔡佳敏）1150201

