艾普斯坦文件曝光 拉脫維亞啟動人口販運調查

拉脫維亞警方今天(5日)表示，在美國已故性犯罪者、金融家艾普斯坦(Jeffrey Epstein)相關文件曝光後，當局已就可能涉及人口販運的情況展開刑事調查。文件中提及拉脫維亞的模特兒經紀公司與模特兒，引發關注。

警方發表聲明指出，這項調查將與檢方及有組織犯罪調查局共同進行，重點在於「是否有拉脫維亞公民被招募至美國，遭受性剝削」。

警方也呼籲潛在受害者主動出面說明情況。

拉脫維亞總統林克維奇(Edgars Rinkevics)在公共廣播報導指出，艾普斯坦相關文件包含多名拉脫維亞女性的護照資料與旅行紀錄後，要求展開調查。

文件中提及的「娜塔莉模特兒經紀公司」(Natalie modelling agency)負責人奈桑斯(Eriks Neisans)則向公共媒體否認知情或涉及任何不法行為。

美國司法部近期公開數百萬份與艾普斯坦有關的內部文件，揭露這名已故性犯罪者在2008年承認招攬未成年少女從事性交易前後，與政界、金融界、學術界及商界多名知名人士的往來關係。

拉脫維亞的鄰國立陶宛也已於本週稍早啟動類似的人口販運調查。