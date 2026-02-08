艾普斯坦文件曝光！比基尼女跪爬桌底、牆掛裸嬰畫

已故淫魔富商艾普斯坦的一系列調查文件中，發現有一名身穿比基尼的年輕女子蜷縮在桌底爬行。（圖／美聯社）





美國司法部近日公開已故淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的一系列調查文件中，其中有一名身穿比基尼的年輕女子蜷縮在桌底爬行，甚至牆上掛著一幅全裸嬰兒畫作，引發熱議。

艾普斯坦調查文件驚見女子桌底爬行

根據《紐約時報》報導，畫面中，艾普斯坦與另外兩名男子神情自若地坐在椅子上，彷彿正進行著再平凡不過的日常交談，然而卻有一名年輕女子在桌底爬行，該女子身穿白色比基尼，背對著牆壁爬跪在桌底，由於照片在公開前經過特殊處理，其私密部位已被塗黑遮蓋，不過身分至今仍不明。

此外，牆上掛著一個裸體嬰兒坐在水槽中的畫面，儘管私密部位已被遮蔽，但外界無疑加深了對於艾普斯坦扭曲心理與其背後涉及兒童犯罪的質疑與聯想。

當時艾普斯坦身穿一件簡約的白色T恤，下半身則搭配黑色運動褲，而艾普斯坦褲子上清晰繡有「LSJ」字樣的刺繡，這組縮寫被普遍認為是指向其私人島嶼小聖詹姆斯島（Little Saint James），該島嶼在調查過程中被外界稱為「戀童島」，據西，艾普斯坦長期招待政商名流並進行集體性犯罪的核心基地。

艾普斯坦在2008年因兒童性犯罪遭定罪，2019年因性販運指控遭羈押，並在候審期間於獄中身亡，官方認定為輕生。

