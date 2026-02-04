艾普斯坦文件涉立陶宛人脈 檢方啟動人口販運調查

（中央社記者游堯茹維爾紐斯4日專電）立陶宛檢方3日表示，在檢視近日公開的美國金融家、已定罪性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關文件後，已正式啟動一項可能涉及人口販運的預審調查。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，總檢察署指出，相關決定是在評估初步資料後作出，並表示透過預審調查才能對引發法律疑慮的情況進行客觀且全面的釐清。

根據報導，檢方表示目前相關單位正審閱公開資料、分析適用的法律框架，並與國際夥伴交換資訊。檢方同時呼籲任何掌握相關資訊者或可能的受害人，主動向執法機關通報。

LRT報導，近日由美國司法部公開的艾普斯坦文件顯示，他與多名立陶宛藝術家、模特兒有互動，並與一對姓氏為佩特瑞克（Petreikė）的夫婦有金錢往來，與這對夫婦相關的文化組織曾自艾普斯坦基金會獲得數萬歐元資助。

報導指出，文件顯示艾普斯坦在遺囑中留給佩特瑞克太太300萬美元（約新台幣9450萬元）。佩特瑞克太太的家人表示，這筆遺產出乎意料，並已拒絕接受。佩特瑞克先生則向媒體表示，他與艾普斯坦的互動僅限於社交與專業層面，對其犯罪行為並不知情，並已宣布退出活動策劃產業。

佩特瑞克是「仲夏維爾紐斯音樂節」（Midsummer Vilnius）的主辦人之一。相關關係曝光後，部分表演者已宣布退出音樂節演出。

LRT報導，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）3日表示，當局應全面審查相關資訊，必要時可尋求美國司法協助。總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）則表示，她相信執法機構會妥善處理此案。

艾普斯坦2008年因勸誘未成年少女賣淫的州級罪名被定罪，但在1起爭議認罪協議下，入獄13個月就獲釋。他2019年被依媒介未成年人賣淫等罪遭聯邦起訴，候審期間在獄中自殺身亡。（編輯：唐聲揚）1150204