艾普斯坦文件解密延燒！法國前文化部長賈克朗請辭官職 遭提及673次惹議

美國新公布的性犯罪富豪傑佛瑞·艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關文件，揭露多位歐美政商名流可能牽涉不當行為，引發廣泛關注。法國前文化部長賈克朗（Jack Lang）因被指與艾普斯坦存在可疑財務往來，也面臨壓力，並於近期宣布已請辭巴黎阿拉伯世界文化中心（Arab World Institute）主席一職。

艾普斯坦卷燒歐美政商名流

1月30日美國司法部公布了三百萬份有關艾普斯坦案卷的文件，其中法國這位現年86歲的前左派社會黨籍的文化部長與艾普斯坦的關係曝光在媒體面前後，隨即許多人質疑他目前擔任的文化職位，要他辭職的呼聲日益高漲。根據法新社報導，賈克朗已致信法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot），正式表達請辭意願。巴霍向媒體表示，將啟動提名臨時主席的程序。不過，賈克朗強調自己並無任何不當行為。

賈克朗否認但辭職

賈克朗曾在不同政府中擔任文化部長及教育部長長達近20年，自2013年起出任阿拉伯世界文化中心主席。他是新公布艾普斯坦文件中，最具知名度的法國人士之一。根據法新社取得的文件，現年86歲的賈克朗在信中表示，他將在下一次董事會會議上正式提交辭呈。

法國外交部一名匿名消息人士透露，原定今（8）日召見賈克朗的會面已取消。另一方面，法國金融犯罪檢察官辦公室指出，自艾普斯坦文件中提及賈克朗及其女兒卡洛琳（Caroline Lang）後，已對兩人展開初步調查，涉嫌「加重稅務詐欺所得洗錢」。

在文件中被提及673次

賈克朗稍早接受法新社訪問時表示，檢方對他的指控「毫無根據」，並表示歡迎官方調查。但他的名字在新公布的艾普斯坦文件中被提及約673次，引起外界高度關注。過去他曾表示「完全承擔」自己與這位美國金融家過去的聯繫。但事後他又聲稱，大約十五年前，他通過美國電影導演伍迪·艾倫（Woody Allen）認識艾普斯坦時，對艾普斯坦的犯罪歷史一無所知。不過過去資料顯示，其在艾普斯坦遭定罪時，仍享受他提供的名車與司機。

