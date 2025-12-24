艾普斯坦新檔案爆「大量涉川普」 美司法部斥：不實又聳動

艾普斯坦曼哈頓住所內的相框，其中包含大量美國總統川普的照片。(AP)

美國政府昨（23日）公布新一批已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的相關檔案，其中涉及多項與美國總統川普相關的內容。美國司法部隨即發表聲明，為川普辯護，強調部分指控「不實且聳動」。

《法新社》報導，美國政府昨（23日）公布新一批已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的相關檔案，資料總量約8,000份，涵蓋數百段影片及錄音檔，同時也包含2019年8月的監控影像、多項與美國總統川普相關的內容。

檔案公布後，美國司法部隨即在社群媒體上表示，這些文件中的一部分，包含了在2020年大選前夕提交給聯邦調查局（FBI）中，針對川普「不實且聳動」的指控，並強調「這些指控有哪怕一絲真實性，早就已被政治對手用來對付川普」。司法部同時指出，之所以仍將文件公開，是基於對法律與透明原則的承諾，而非替任何人背書。

此次公布的文件同時收錄一份在2020年1月由紐約聯邦檢察官留下的調查筆記，當時正針對艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的共犯、前伴侶麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）展開偵辦。筆記內容提及，最新取得的紀錄顯示，川普搭乘艾普斯坦（Jeffrey Epstein）私人飛機的次數，遠超過過往公開報導或調查單位原先掌握的數量。

不過，文件中部分涉及川普的說法無法獨立驗證，且目前沒有任何證據顯示與犯罪行為有直接關聯。川普也於22日重申，他不支持公開這批檔案，相關作法可能波及無辜人士，當年許多人都曾與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有所往來，並非只有特定人士。

