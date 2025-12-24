艾普斯坦新檔案與川普有關？ 美司法部駁斥

美國政府23號再公布一批和已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關的檔案，其中有大批內容和總統川普（Donald Trump）相關，不過，司法部隨即跳出來為川普辯護，強調有許多針對川普的指控，聳動且並非事實，如果這些指控有一絲可信度，早就被用來對付川普總統，新公布的文件在美國國內持續引發討論。

艾普斯坦信件曝 「總統和我們都愛年輕貌美女孩」

艾普斯坦在獄中寫給金牌狼醫納薩的信件。圖／美聯社、路透社、CNN

艾普斯坦在獄中寫給金牌狼醫納薩（Larry Nassar）的信中提到，總統和我們一樣喜愛年輕貌美的女孩，當年輕美女走過時，他喜歡伸手亂摸。納薩是曾性侵數百名年輕女性的美國女子體操隊前隊醫，2018年被判處有期徒刑175年，目前在獄中服刑，艾普斯坦抱怨，自己跟納薩都成為階下囚。

美國女子體操隊前隊醫納薩性侵數百名選手，被判處有期徒刑175年。圖／美聯社、路透社、CNN

艾普斯坦牢房監視器畫面 司法部：偽造、流傳多年

最新一批公布的艾普斯坦案文件有多達8000份檔案，包括數百個影片或錄音檔，其中有2019年8月艾普斯坦牢房監視器畫面，當月艾普斯坦被發現死於獄中，司法部表示，這段畫面是已經在YT上流傳多年的偽造畫面，已將這段畫面下架。

而這次公布的檔案中有大批內容和川普有關，一名檢察官的電郵中提及，川普在1990年代曾多次乘坐艾普斯坦的私人飛機出行。司法部也隨即為川普辯護，表示其中大部分的指控不實而且聳動。

此外，其中一封電郵顯示，「A」詢問艾普斯坦的女友麥斯威爾在洛城可好？有沒有幫他找到一些新的不合適的朋友？檔案中公布的「A」，疑似就是英國的安德魯王子，在前一批公布的檔案中安德魯側躺在多名女子腿上，負面形象象已深植人心。



