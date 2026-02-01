艾普斯坦新解密檔案 揭挪威王儲妃多年通訊往來

美國性犯罪富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)30日最新解密的檔案，揭露了挪威王儲妃與艾普斯坦之間出人意料之外的關係。另一方面，挪威王儲妃的長子也將在3日因涉嫌性侵而受審。

這起最新醜聞引發人們質疑：平民出身、在2001年嫁給王儲哈康(Prince Haakon)的梅特瑪麗(Mette-Marit)未來是否還有可能成為王后。

根據挪威世道報(VG)，梅特瑪麗的名字在美國司法部30日公開的數百萬頁艾普斯坦新檔案中出現了1000多次。

挪威媒體公布的兩人通訊往來的時間是從2011年到2014年。

在一封電子郵件中，梅特瑪麗詢問艾普斯坦「一位母親建議用兩個裸體女性作為我的15歲兒子衝浪板的圖案」是否適當。

在另一封郵件中，梅特瑪麗告訴艾普斯坦他「非常迷人」。

當艾普斯坦2012告訴梅特瑪麗他人在巴黎「獵妻」時，梅特瑪麗回覆表示，法國首都「很適合婚外情」，「北歐人更適合當妻子」。

艾普斯坦在2008年已經承認誘拐未成年人從事賣淫。

這些檔案揭露梅特瑪麗2013年曾在艾普斯坦位於佛羅里達州的家中住了4天。

梅特瑪麗31日談及她與這位聲名狼藉金融家之間「令人羞愧」的友情。艾普斯坦2019年在等待未成年性犯罪案件審判期間，於獄中自殺身亡。

梅特瑪麗在挪威王室發表的聲明中表示：「我做了錯誤判斷，我對與艾普斯坦的聯繫深感後悔。這真是令人羞愧。」

52歲的梅特瑪麗表示，她應該為「未能更仔細地調查艾普斯坦的背景，以及未能及時意識到他是什麼樣的人」負起責任。

但在2011年，梅特瑪麗曾向艾普斯坦寫道，她曾「谷歌」他，並表示「情況看起來不太好」，並在最後加了一個微笑的表情符號。

梅特瑪麗並沒有具體說明她指的是什麼事情。

根據挪威王室，梅特瑪麗在2014年停止與艾普斯坦的聯繫，因為她感覺到他「試圖利用與王儲妃的關係，當作與其他人的談判籌碼」。 (編輯:柳向華)

