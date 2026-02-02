艾普斯坦更多淫穢影像曝光！挪威太子妃捲入，英政界大咖被爆「大鵰照」。圖／美國司法部檔案

美國司法部（United States Department of Justice）依據國會通過的《艾普斯坦文件透明法》（Epstein Files Transparency Act），在1月30日正式公開300萬頁與已故性犯罪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的相關檔案，因此有更多政商名流的名字，一一被爆出。除了過去大家所知的美國總統川普、特斯拉創辦人馬斯克捲入其中，現在文件也顯示，挪威太子妃梅特-瑪莉特（Crown Princess Mette-Marit）和艾普斯坦過從甚密，還有英國工黨大咖曼德爾森（Lord Mandelson）的「大鵰照」也曝光。

挪威太子妃梅特-瑪莉特認錯 「我判斷失誤」

從艾普斯坦檔案顯示，梅特-瑪莉特在2011-2014年間與艾普斯坦過從甚密，出現數百次與艾普斯坦接觸的紀錄。梅特-瑪莉特在本月1日承認自己「判斷失誤」，後悔與艾普斯坦有過任何接觸，她說「這實在令人難堪，對受到艾普斯坦虐待的受害者們，感到深切同情和聲援」。

梅特-瑪莉特在嫁入皇室前就生有一子赫伊比（Marius Borg Høiby），不過赫伊比近日也面臨官司纏身，被指控涉及性侵與暴力攻擊。艾普斯坦文件也顯示，梅特-瑪莉特與艾普斯坦之間曾經為了「幫兒子找有裸女拿衝浪板圖像的壁畫」而有所接觸。

英國工黨大咖曼德爾森 「大鵰照」流出

艾普斯坦檔案影像顯示，曼德爾森也在其中，甚至是下半身沒穿褲子，露出內褲包著大鵰的照片流出，身旁還有穿著浴袍的正妹。另外檔案也顯示，艾普斯坦與曼德爾森之間有多次金錢交易，總額至少10萬美元（約新台幣316萬元）。

本月1日曼德爾森也宣布，為避免「造成進一步難堪」，宣佈退出工黨。但他強調，不記得拍過「大鵰照」，也沒有任何證據顯示他有任何不當行為，他更稱與艾普斯坦之間的交易：「我完全沒印象！」

曼德爾森大鵰照流出。圖／美國司法部檔案

安德魯王子「撿屍」妹子 英首相籲赴美作證

去年被英國王室拔去頭銜的前王子安德魯，在艾普斯坦檔案中，出現一段被拍到跪在地上、「撿屍」一名疑似昏迷的26歲俄羅斯女子，安德魯雙手觸碰在女子上半身，甚至面對鏡頭微笑。英國首相施凱爾呼籲安德魯應配合調查，前往美國國會委員會作證，而白金漢宮則表示不予回應。

英國前王子安德魯撿屍妹子。圖／美國司法部檔案

司法部：無法憑空捏造罪名

美國司法部副部長布蘭奇（Todd Blanche）接受ABC訪問時指出，該案的審查工作已告一段落，雖然流出許多重要人物名單，甚至讓世人感到憤怒，但布蘭奇強調，一切都要依法行動，「我們不可以憑空捏造證據，或者強行羅織一個根本不存在的罪名」。

