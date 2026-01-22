艾普斯坦案再掀風暴！美眾院推動藐視國會處分 柯林頓夫婦面臨全院表決

針對美國國會對傑佛瑞・艾普斯坦（Jeffrey Epstein）(中) 案件的跨黨派調查，由共和黨主導的眾議院監督委員會已表決通過，推動以藐視國會罪名處理前總統比爾・柯林頓(右)與前國務卿希拉蕊・柯林頓，理由是兩人拒絕依傳票要求出席作證。 圖：翻攝自@laomanpindao

[Newtalk新聞] 據美國《有線電視新聞網》 ( CNN ) 報導，針對美國國會對傑佛瑞・艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案件的跨黨派調查，由共和黨主導的眾議院監督委員會已表決通過，推動以藐視國會罪名處理前總統比爾・柯林頓與前國務卿希拉蕊・柯林頓，理由是兩人拒絕依傳票要求出席作證，而相關決議將送交眾議院全院表決。

眾議院議長麥克・強生（Mike Johnson）表示支持該行動，並承諾將安排全院就相關決議進行表決。委員會內部分民主黨議員也與共和黨人一同投票支持，以藐視國會處理比爾・柯林頓。對希拉蕊的表決同樣獲得跨黨派支持，但支持人數相對較少，部分民主黨人認為她應可提交書面證詞，或不應一開始就被傳喚。

眾議院議長麥克・強生（James Michael Johnson）。 圖：達志影像／美聯社

儘管如此，共和黨在委員會內握有足夠票數，最終仍將兩項決議送交全院審議。此舉被視為眾議院監督委員會與柯林頓夫婦之間衝突的進一步升級。若眾議院最終通過藐視國會決議，案件將移交司法部，由其決定是否提起刑事訴訟。

眾議院監督委員會主席詹姆斯・科默（James Comer）在會議中表示，柯林頓夫婦依法必須出席委員會的宣誓訊問，但兩人拒絕配合。柯林頓方面則試圖在最後關頭阻止程序推進，提出僅接受與委員會主席及首席民主黨議員的有限訪談。根據 CNN 取得的律師函件，相關提議於 16 日提出，並於 19 日補充表示可允許幕僚出席。

美國國會山莊。 圖 : 翻攝自北京日報

科默則形容該提議「不合理」，並批評柯林頓方面認為其姓氏應享有特殊待遇，強調委員會的跨黨派傳票要求的是在宣誓並具正式逐字紀錄的情況下作證。儘管雙方協商破裂，科默仍表示，在全院最終表決前仍有兩週時間，雙方仍存在達成協議的可能性。

委員會首席民主黨成員羅伯特・加西亞（Robert Garcia）表示，希望聽取柯林頓的證詞，但同時質疑科默未同樣積極推動對艾普斯坦共犯吉斯蘭・麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）的問訊，以及未追究司法部未依法律期限於 12 月 19 日前公開全部艾普斯坦檔案的責任。科默回應稱，並未為司法部長在檔案釋出上的作為辯護，但認為目前沒有理由以藐視國會處理相關官員。

去年秋季，該團體曾豎立名為《永遠的好朋友》的雕像，描繪川普與艾普斯坦各自向後踢腳、揮手起舞，引發輿論譁然。 圖:翻攝自X帳號@KenthLampa

科默也表示，部分民主黨人認為，若以與艾普斯坦的關係為由傳喚柯林頓，也應同樣考慮傳喚總統川普。科默指出，川普已就相關問題回答過許多提問，但也未排除未來需要進一步了解情況的可能性。

此外，科默在會中宣布，麥克斯威爾預計將於 2 月 9 日出席閉門訊問，並可能援引美國憲法第五修正案拒絕作證。雙方也就是否需保留正式逐字紀錄產生爭議，柯林頓方面否認曾拒絕製作正式紀錄，相關說法持續引發爭論。

