艾普斯坦案可能撼動英相官位？早知前駐美大使與淫魔往來 施凱爾執政「恐進入倒數」

英國首相施凱爾（右）2025年2月訪問華府時，與時任駐美大使曼德森（左）合影。路透社



英國工黨籍首相施凱爾週三（2/4）坦承，去年任命黨內大老曼德森出任駐美大使前，已知對方與美國「淫魔富豪」艾普斯坦的關係。曼德森與艾普斯坦的交情近日成為英國政壇焦點，警方已列入刑事調查，而施凱爾的判斷能力已引發黨內質疑。部分工黨議員警告，施凱爾的首相生涯可能已進入「倒數計時」。

《衛報》、路透社報導，施凱爾（Keir Starmer）週三在國會表示，後悔任命曼德森（Peter Mandelson）出任駐美大使，並指控曼德森對於和艾普斯坦（Jefferey Epstein）的關係不斷編造謊言。

72歲的曼德森去年夏天已因與艾普斯坦的關係曝光，遭解除駐美大使職位。美國司法部上週公布的最新一批艾普斯坦檔案中，更顯示曼德森曾在擔任政府大臣期間，於2009年及2010年向艾普斯坦披露政府機密，也出現艾普斯坦付給曼德森7.5萬美元的銀行匯款文件。

倫敦警方週二（2/3）已對於曼德森擔任公職期間的不當行為展開刑事調查；曼德森當天稍早也已辭去上議院議員職位，但否認曾收受款項。

曼德森長期活躍於工黨，曾在前首相布萊爾（Tony Blair）、布朗（Gordon Brown）任內擔任商務、貿易相關事務大臣，在工黨2024年重返執政前幾年也擔任施凱爾的顧問，被形容為施凱爾人馬中的「核心人物」。

施凱爾當初任命曼德森時辯稱，曼德森的歐盟貿易執委及其他相關公職經歷，是在美國總統川普（Donald Trump）執政下處理英美關係的理想人選。但他週三在國會表示，後悔曾任命曼德森。

施凱爾為己辯護，表示已迅速撤銷曼德森所有頭銜，指控曼德森「背叛國家」。

美國司法部2025年12月公布的淫魔富豪艾普斯坦檔案中，包括英國工黨大老曼德森與艾普斯坦同桌的照片，艾普斯坦吹著蛋糕上的蠟燭。路透社

其他議員質問施凱爾，在任命駐美大使前的審查資料中，是否提及曼德森與艾普斯坦曾長時間往來，施凱爾回答：「的確有，因此當時問了他很多相關問題。」他指控曼德森在審查程序中「從頭到尾都在說謊」。

英國下議院週三已通過決議，要求政府公開任命曼德森為駐美大使的相關過程文件。《衛報》引述多位工黨議員表示，這些文件一旦公開，可能引爆對黨內領導權的挑戰。不過相關文件的公開，可能因為警方對曼德森的刑事調查而延後。

報導指出，施凱爾坦承在任命前就已知曼德森與艾普斯坦的交情，是整起事件的「轉捩點」。一名過去與施凱爾關係密切的議員說：「你可以感覺到氣氛瞬間改變，場面突然陰沉下來。」

一名議員警告：「信任是有限的。我個人不確定，在不信任投票時，我是否還能說服自己支持首相。」另一名議員表示：「最近壞日子已經很多了，但我認為這一天是最糟的。」

另有議員指出，施凱爾的死忠支持者「情緒最為崩潰」。

首相府事後表示，施凱爾當時只知道「已公開的相關資訊」。但一名議員說：「這根本無法為他辯護。他們明明知道彼得（曼德森）和艾普斯坦的關係，卻還是給了他這個職位。」「施凱爾一承認這件事，一切就結束了。」

