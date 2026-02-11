艾普斯坦案席捲歐洲王室 ! 查爾斯公開切割安德魯 瑞典王妃也涉入 還有挪威.....

英國國王查爾斯三世罕見打破過往低調立場，首度公開對弟弟安德魯王子與性罪犯富商艾普斯坦的關聯表達「深切關切」，並透過白金漢宮聲明強調，將全力協助執法部門調查。 圖:翻攝自議言

[Newtalk新聞] 當地時間 10 日，英國與瑞典王室同日因艾普斯坦相關爭議再度成為輿論焦點。英國國王查爾斯三世罕見打破過往低調立場，首度公開對弟弟安德魯王子與性罪犯富商艾普斯坦的關聯表達「深切關切」，並透過白金漢宮聲明強調，將全力協助執法部門調查。

另一方面，瑞典王妃索菲亞在名字出現在美國司法文件後，當天重返公開活動並親自回應相關爭議，否認與艾普斯坦存在實質往來。而挪威王儲妃瑪麗特也被捲入風暴之中。

廣告 廣告

挪威王儲妃瑪麗特被捲入艾普斯坦事件，與艾普斯坦有不當行為。 圖 : 翻攝自X / Monitor

英國方面，白金漢宮發言人於週一代表查爾斯國王發表正式聲明指出，國王已透過「言語與前所未有的行動」表明對相關指控的嚴正態度，並再次強調對所有受害者的同情與支持。聲明內容提到，國王長期關注各類虐待案件受害者處境，相關立場並未改變。外界解讀，此舉被視為王室在安德魯醜聞持續延燒下，對公眾壓力所作出的明確回應，也象徵王室正試圖與爭議人物進一步劃清界線。

目前泰晤士河谷警察局正同步推動至少兩項與安德魯相關的調查。警方上週證實，正在審查一名女性提出的指控。該名女性聲稱，多年前曾被艾普斯坦安排前往英國，並在溫莎皇家小屋與當時仍擁有約克公爵頭銜的安德魯發生性關係。安德魯的多項軍銜與王室頭銜已於去年遭到查爾斯國王褫奪。

英國方面，白金漢宮發言人於週一代表查爾斯國王發表正式聲明指出，國王已透過「言語與前所未有的行動」表明對相關指控的嚴正態度，並再次強調對所有受害者的同情與支持。 圖:翻攝自X帳號@visitlondon

警方本週再度透露，已接獲另一項正式投訴。一名反君主制人士指控安德魯在擔任英國貿易特使期間，涉嫌將機密貿易文件轉交給艾普斯坦，可能構成公職不當行為，並涉及違反《官方機密法》。投訴內容指出，2010 年間部分亞洲訪問報告與阿富汗投資資料曾被轉發，相關細節正由警方評估是否立案偵辦。

隨著調查升級，國際政治人物也加入評論行列。美國加州民主黨眾議員羅·卡納在接受英媒訪問時表示，英國王室正面臨歷來最脆弱時刻之一，若無法對外清楚說明與艾普斯坦網路的關聯，恐將動搖制度根基。他並警告，一旦出現更多不利證據，衝擊將難以收拾。

面對外界質疑，安德魯本人持續否認所有不當行為指控。自被剝奪王室職務以來，他對最新兩項調查與新增指控均未公開回應。威廉王子與愛德華王子則已分別對受害者表達關切，被視為王室內部與安德魯保持距離的明確訊號。

有英國媒體指出，年輕的安德魯王子(左)曾摟著朱弗里(中)進行合照，認為該照片是安德魯王子涉及艾普斯坦案的重要證據。 圖：擷自「X」@edtalkz

瑞典方面，同日也因艾普斯坦文件再起波瀾。瑞典王妃索菲亞在暫別公眾視野一段時間後，於 10 日恢復王室公開行程，連續出席兩場官方活動。此前她的名字出現在美國司法部公布的首批與第二批文件附件中，引發媒體關注。

根據公開郵件內容，艾普斯坦曾透過索菲亞的經紀人恩博姆邀請她前往其加勒比海私人島嶼，但她並未赴約。不過文件顯示，她曾出席艾普斯坦在紐約住所舉辦的社交聚會。最新曝光的一張舊照作為郵件附件出現在第二批文件中，郵件內容提及索菲亞未來將成為王妃，並描述媒體正在尋找她的行蹤。

根據公開郵件內容，艾普斯坦曾透過索菲亞的經紀人恩博姆邀請她前往其加勒比海私人島嶼，但她並未赴約。不過文件顯示，她曾出席艾普斯坦在紐約住所舉辦的社交聚會。 圖:翻攝自議言

瑞典王室隨後發表聲明質疑文件時間點與內容準確性，強調王妃在相關日期身處瑞典，並不清楚名字為何會被列入文件。王室重申，索菲亞與艾普斯坦的社交接觸發生在她成為王室成員之前，且從未接受對方協助辦理簽證或演藝訓練，雙方已超過二十年沒有任何聯繫。

索菲亞本人也在活動前受訪時首次公開回應。她表示，雙方僅在餐廳、社交場合與電影放映活動中見過面，並無進一步往來。她同時指出，在得知艾普斯坦對多名女性犯下罪行後，對自己當年沒有與對方產生更深交集感到慶幸，並向受害者表達慰問，呼籲司法伸張正義。

此外，

新公佈的艾普斯坦案檔案中，數百份挪威王儲妃瑪麗特與艾普斯坦的郵件曝光。瑪麗特曾與艾普斯坦在多封電子郵件中曖昧地討論他的「獵豔」等行為，還多次約定會面。瑪麗特表示，對過往的行為「感到後悔」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

一夜之間俄羅斯6千架無人機沒了! 烏軍精準襲擊 俄彈藥庫也陷火海

哥倫比亞總統稱險遭刺殺! 與家人搭直升機遇險 被迫盤旋公海4小時