艾普斯坦案延燒！柯林頓夫婦將赴國會作證 川普開酸「感到悲哀」

美國司法部陸續公布已故性犯罪富豪艾普斯坦的新檔案，雖然美國總統川普呼籲各界應該把注意力轉移到其他議題上，但被捲入此案的名人，像是億萬富豪馬斯克，還有英國的安德魯王子，他們最親近的家人都針對此案爆料或表達看法，相關話題的熱度持續不減。

美國已故性犯罪富豪艾普斯坦案持續發酵，前總統柯林頓夫婦也將在2月底到國會作證。對此，川普表示為他們感到悲哀，「我為他們必須經歷這些感到難過，不過轉念一想，他們所做所為比我糟糕得多，他們想把我送進監獄」。

廣告 廣告

川普大酸柯林頓夫婦。圖／路透社、美聯社、CNN

另外，川普也認為該讓此案翻頁，「我認為現在國家或許應該把注意力轉移到其他事情上，例如醫療保健或是其他大家真正關心的事情」。

但不少捲入此案的名人家屬紛紛發聲，像是跟馬斯克關係疏遠的女兒薇薇安威爾森在社群爆料，小時候曾跟父親去過艾普斯坦在加勒比海的極樂島，同時薇薇安還發出不自殺聲明，掀起議論。

馬斯克女兒薇薇安爆料，稱小時候曾與父親去過「極樂島」。圖／路透社、美聯社、CNN（資料畫面）

此外英國的愛德華王子罕見表態，他呼籲各界莫忘受害者，成為首位公開回應艾普斯坦案的英國王室成員。而英國前駐美大使曼德森因被爆出和艾普斯坦關係匪淺，去年辭去大使一職、前兩天退出工黨，但現在連國會議員的位子也坐不住，英國上議院議長告知議會，收到曼德森勳爵的通知，他將於2月4日起辭去議員職務。

※台視新聞提醒您，遭受性騷擾時，請立即撥打110報案或113保護專線諮詢

※尊重身體自主權：請撥打113、110

※拒絕性侵害，請撥打110、113

國際中心／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

爆曾問「艾普斯坦島哪晚最瘋狂」！馬斯克堅決否認遭女兒發文打臉

王室震撼！挪威王儲妃捲艾普斯坦性醜聞 曾說「巴黎適合偷情」

美公布艾普斯坦案最後300多萬份文件 馬斯克人設翻車