艾普斯坦案延燒 柯林頓夫婦籲作證公開防共和黨攻擊

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）前美國總統柯林頓及妻子希拉蕊呼籲，有關他們與已故性犯罪富豪艾普斯坦的關係向國會作證應公開進行，以防止共和黨將這項議題政治化。

法新社報導，柯林頓夫婦先前被要求在眾議院政府改革暨監督委員會閉門作證。這個委員會正調查艾普斯坦（Jeffrey Epstein）與權勢人物之間的關聯，以及其相關犯罪資訊的處理過程。

民主黨方面表示，這項調查被當作攻擊川普政治對手的工具，而非進行真正的監督，川普本人長期與艾普斯坦交好，卻未被要求作證。

眾議院共和黨人士之前威脅，若這對民主黨重量級夫婦未現身作證，將依藐視國會法處理。不過，柯林頓夫婦已同意出席作證。

柯林頓（Bill Clinton）今天表示，若作證只在閉門狀態下進行，無異於在「袋鼠法庭」受審。他在社群平台X上發文表示：「別再玩把戲，依正當的方式來辦：公開聽證。」

柯林頓的妻子、前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）則表示，兩人早已向由共和黨主導的政府改革暨監督委員會「說明我們所知道的」。

她昨天說：「如果你們想要這場對決…那就公開進行吧。」

美國司法部上週公布最新一批「艾普斯坦檔案」，超過300萬頁文件、照片和影片。艾普斯坦2019年在羈押期間身亡。柯林頓的名字時常出現在這些檔案中，但目前沒有任何證據顯示柯林頓夫婦涉及犯罪。

柯林頓承認，2000年代初曾因柯林頓基金會（Clinton Foundation）的人道工作搭乘艾普斯坦的私人飛機，但他從未前往艾普斯坦的私人島嶼。希拉蕊則表示，她與艾普斯坦並無實質往來，從未搭乘其專機，也從未造訪他的私人島嶼。（譯者：高照芬/核稿：劉淑琴）1150207