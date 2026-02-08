艾普斯坦案延燒！ 法國前部長賈克朗請辭重大文化職務

美國公布的艾普斯坦檔案風波越演越烈，法國前文化部長賈克朗（Jack Lang）因涉嫌與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有不當財務往來，已請辭巴黎阿拉伯世界文化中心（Arab World Institute）主席一職，而賈克朗的名字在新公布的艾普斯坦檔案中被提及超過670次，但他仍堅稱自己並無任何不當行為。

法國金融犯罪檢察官辦公室於6日表示，在艾普斯坦文件中提及賈克朗及其女兒後，已就「加重稅務詐欺所得之洗錢」罪嫌，對兩人展開初步調查。

※未經判決確定者，應推定為無罪

國際中心／林信安 編撰 責任編輯／蔡尚晉

