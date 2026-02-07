艾普斯坦案延燒 法國前部長賈克朗請辭重大文化職務

（中央社巴黎7日綜合外電報導）美國新公布的性犯罪富豪艾普斯坦相關檔案揭露，法國前文化部長賈克朗涉嫌與他有不當財務往來，賈克朗因此面臨日益增加的壓力，並於今天請辭巴黎的阿拉伯世界文化中心主席一職。

法新社報導，賈克朗（Jack Lang）致信法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）表達請辭之意，巴霍則告訴記者，他打算啟動提名阿拉伯世界文化中心（Arab World Institute）臨時主席的程序。

廣告 廣告

不過，賈克朗仍堅稱自己並無任何不當行為。

賈克朗曾在不同政府中擔任文化部長和教育部長近20年，並自2013年起擔任阿拉伯世界文化中心主席，他是最新一批公布的艾普斯坦（Jeffrey Epstein）文件中，所牽涉到最具知名度的法國人士。

根據法新社看到的內容，已高齡86歲的賈克朗在信中寫道，他願在下次董事會會議上提出辭呈。

法國外交部一位匿名消息人士透露，外交部原定明天召見賈克朗，但這項會面已取消。

法國金融犯罪檢察官辦公室昨天表示，在艾普斯坦文件提到賈克朗及其女兒卡洛琳（Caroline Lang）後，已就「加重稅務詐欺所得之洗錢」罪嫌對兩人展開初步調查。

賈克朗今天稍早告訴法新社，檢方對他提出的指控「毫無根據」，且他歡迎當局對他進行調查。

他的名字在新公布的艾普斯坦文件中被提及670次以上。（編譯：洪培英）1150208