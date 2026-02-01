艾普斯坦案延燒 美司法部副部長暗示不會提出新指控

美國司法部副部長布蘭希受訪時暗示，不會對艾普斯坦案提出新的指控。

美國司法部公布最新一批與已故性犯罪富豪艾普斯坦有關的檔案後，副部長布蘭希受訪時暗示，不會對艾普斯坦案提出新的指控。而英國曼德森勳爵則說，他已經辭去工黨黨員職務，因為他不想因為與艾普斯坦的關係，「造成進一步的尷尬」。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，司法部副部長布蘭希表示，司法部公布的、與艾普斯坦調查有關的 300 多萬份文件，不應該從川普總統的角度來看待，即使這些文件中提到總統1000多次。他說，艾普斯坦案文件中許多關於川普的指控「不可信」。

廣告 廣告

布蘭希暗示不會對艾普斯坦案提出新的指控，他受訪時說，「我不能談論任何調查，但我可以透露一點，那就是司法部在7月說過，我們已經審查艾普斯坦的檔案，其中沒有任何內容，可以讓我們起訴任何人。」

英國廣播公司BBC報導，曼德森勳爵說，他已經辭去工黨黨員職務，以避免因為與艾普斯坦的關係「造成進一步尷尬」。曼德森2024年獲英國首相施凱爾提名為駐美大使，去年2月就職，但9月因為和艾普斯坦的關係遭到免職，他也出現在美國司法部最新公布的文件中。文件顯示，艾普斯坦在 2003 年和 2004 年分三次，向曼德森支付了 7萬5千美元。