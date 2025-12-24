艾普斯坦案文件大量遮黑 美司法部遭批保護特定人士

美國司法部在艾普斯坦檔案透明法案，規定的最後期限當天，公布的8000多筆資料，讓期待對案情有新發現的人大失所望。資料內容被大量的刪減與遮黑，20號晚間司法部線上資料庫，10多張檔案相片悄悄的被撤下，特別是當中有總統川普在內的相片，引來了"司法部企圖掩蓋真相，以保護特定人士"的批評聲。

曾經擔任川普私人律師的司法部副部長布蘭奇，表示不會隱瞞與川普有關的資料。

美國司法部副部長布蘭奇表示，「你可以看到那張照片有女人，所以當我們知道發布的相片裡有女人，而且我們把照片上網之後覺得不宜，所以我們撤下了那張照片，這跟川普總統根本無關。」

司法部公布的檔案與川普有關的內容，大多出自新聞剪報。1993年至1996年間，川普至少曾8次搭乘性犯罪者艾普斯坦的私人飛機，以及艾普斯坦與前美國奧運體操隊醫，也是性侵犯的納瑟，往來的信件、卡片曾提及川普一事。司法部要不是指"內容不實"，要不就是出面澄清是"偽造的"。

布朗大學政治系教授布雷特施耐德說：「當你看到在這些案子裡，司法部明目張膽的政治化傾向，當然我們不免懷疑他(川普)，企圖利用釋出的(資料)為自己開脫，司法部絕對不是獨立的。」

另一方面，民主黨前總統柯林頓、搖滾歌手、名人以及多位自由派人士的檔案卻是大量釋出，引來了民主黨陣營與幾位共和黨人士的批評，參議院少數黨領袖舒默22號提出新的決議，要對當局不遵守艾普斯坦檔案透明法提起訴訟，共和黨參議員馬希與民主黨參議員卡納，威脅要以藐視法庭罪名起訴司法部長邦迪。