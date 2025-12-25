艾普斯坦案新證據！ 美司法部：再發現逾100萬份相關文件

美國司法部19日公開的艾普斯坦文件，其中包含一疊完全被塗黑的頁面。(AP)

美國司法部於當地時間24日表示，紐約南區檢察官與聯邦調查局（FBI）通知司法部，他們發現超過100萬份疑似與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關的文件，規模遠超外界先前認知，需要幾星期的時間審查再發布。

美國司法部在社群媒體發文指出，已收到紐約南區檢察官及聯邦調查局（FBI）提供，超過100萬份疑似與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關的文件，將依《艾普斯坦檔案透明法案》、現行法規及司法命令進行審查，作為是否對外公布的依據。

司法部指出，已安排律師夜以繼日地檢閱文件內容，並將依法遮蔽部分資訊，以確保受害者身分與隱私受到保護，由於文件數量龐大，可能還需要幾星期時間審查。司法部強調，將繼續全面遵守聯邦法律與美國總統川普的指示。

英國廣播公司BBC報導，美國司法部先前因大量刪減內容而受到兩黨議員批評，法律只允許為了保護受害者身分與正在進行的刑事調查而進行刪減。另外，美國政府近日才公布新一批艾普斯坦案相關檔案，其中包含大量關於川普的內容，但美國司法部隨即發聲為川普辯護，指稱部分指控「不實且聳動」，相關文件仍需進一步釐清與查證。

