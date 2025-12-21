艾普斯坦案照片「安德魯王子、柯林頓全入鏡」 在野轟：刻意未提川普

美國司法部19號開始公布性犯罪富豪艾普斯坦的相關文件，最新釋出的照片中，除了英國安德魯王子（Prince Andrew）之外，前總統柯林頓（Bill Clinton）也跟多位女性親密互動，但幾乎沒有看到現任總統川普的身影，讓民主黨相當不滿。有專家指出，不完全公開檔案恐怕會影響明年期中選舉的投票率，對川普來說反而相當不利。

安德魯躺5女大腿 柯林頓與多女親密泡澡互動

模糊的黑白照片中，可以看到英國安德魯王子躺在5位女性的大腿上，美國司法部19號開始公布性犯罪富豪艾普斯坦的相關文件，安德魯因為跟艾普斯坦過從甚密，10月才遭到王室撤銷頭銜，如今各種爆炸性的照也陸續曝光。

美國前總統柯林頓的身影也出現在好幾張照片中，除了在游泳池內跟多名女性泡澡，還有更多親密互動的畫面。不過民主黨議員表示，這波公開檔案明顯聚焦在柯林頓身上，刻意不提現任總統川普，引發爭議。

柯林頓與女性親密照、泡澡照也曝光。圖／CNN、美聯社 、路透社

公布檔案遭大量刪減塗黑 司法部：未來陸續公開

11月美國國會以壓倒性票數通過法案，要求所有艾普斯坦檔案必須公開透明，不過這次公布的新資料經過大幅刪減，多達上百頁的文件遭到塗黑，司法部表示，目前仍在檢查十幾萬頁的資料，未來可能會陸續公開。

有專家指出，不完全公開艾普斯坦檔案，對川普來說相當不利，刪減越多內容，反而會引發民眾憤怒跟好奇，連帶影響明年秋天的期中選舉，不僅會激勵民主黨支持者，同時恐怕也會降低共和黨選民的投票率。

國際中心／闕帝慈 編撰 責任編輯／施佳宜

