艾普斯坦案燒向英政壇 施凱爾公開致歉...首相大位岌岌可危

性犯罪富豪艾普斯坦檔案爭議延燒，更從英國王室燒向政壇，前英國駐美大使曼德森被揭露和艾普斯坦過從甚密，讓首相施凱爾面臨輿論壓力公開道歉。施凱爾坦承他在任命曼德森時，就知道他跟艾普斯坦有交情，不過此說法遭到質疑，讓首相大位岌岌可危。

拔王室頭銜、搬離莊園 安德魯捲醜聞被「掃地出門」

英國國王查爾斯三世的弟弟安德魯捲入艾普斯坦案，除了王室頭銜遭到拔除，還搬離溫莎的皇家莊園。而查爾斯日前造訪伯明罕附近的教堂時，遭到民眾當街嗆聲「有沒有施壓警方對安德魯展開調查」，民眾不滿情緒持續累積。

英國國王查爾斯遭民眾嗆聲。圖／路透社、美聯社、CNN

檔案風波也從王室燒向政壇，大使曼德森去年才因為跟艾普斯坦關係密切遭到解職，當初任命他的首相施凱爾，面臨輿論壓力公開道歉。

前英駐美大使捲醜聞 施凱爾道歉：後悔任命曼德森

施凱爾5號公開表示，「我很抱歉，我對受害者的遭遇感到抱歉，很抱歉這麼多有權勢的人辜負你們。」

施凱爾在議會質詢說，自己後悔任命曼德森，如果當時知道現在所知道的一切，曼德森根本不可能接近英國政府。

銀行紀錄顯示，艾普斯坦曾多次匯錢到跟曼德森有關的帳戶，新公開的照片中也出現他的身影，不過曼德森否認相關指控，表示對這些款項跟文件沒有印象，但為了避免風波延燒，日前已宣布退出英國工黨。

前英國駐美大使曼德森（中）。圖／路透社、美聯社、CNN（資料畫面）

國際中心／闕帝慈 編譯 責任編輯／洪季謙

